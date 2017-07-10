В Уральске спасли тонущую девочку

Как сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО, всего с начала летнего периода оперативно-спасательным отрядом было спасено 10 человек.

— Очередное спасение было 7 июля в районе в парка культуры и отдыха, — рассказали в пресс-службе. – Во время дежурства спасателями была спасена девочка 2010 года рождения, которая купалась без присмотра родителей. Благодаря оперативному и быстрому реагированию спасателей удалось избежать несчастного случая. В данное время состояние девочки стабильное.

В Департаменте по ЧС сообщили, что усиленная работа по обучению, информированию населения о безопасности на воде спасателями ведется ежегодно. Проводятся рейды, раздаются листовки, транслируются предупредительные видеоролики.

— Но несмотря на это, люди не выполняют элементарные правила безопасности, — говорится в сообщении областного ДЧС. – Только с начала купального сезона на воде было спасено 10 человек. Еще раз хочется напомнить уральцам, что нужно соблюдать меры безопасности на воде, купаться на оборудованных местах для купания, не оставлять детей без присмотра и не заходить в водоем в нетрезвом состоянии.

Екатерина ЛИТВЯКОВА