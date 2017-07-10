В Уральске замдиректора вынесла с фирмы 24 миллиона тенге

К трём с половиной годам лишения свободы приговорена 37- летняя Ксения Мальцева – старший эксперт – оценщик и заместитель директора уральского филиала ТОО «Ломбард – гарант KZ» за то, что обокрала работодателя, пользуясь служебным положением.

Два с половиной года потребовалось старшему следователю ДВД ЗКО, майору Николаю Вязникову для того, чтобы собрать все доказательства вины экс-замдиректора ломбарда. Столь затянувшееся расследование объясняется количеством преступных эпизодов – 47, и это за период с июля по октябрь 2014 года.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2014 года Ксения Мальцева пожаловалась директору филиала ТОО «Ломбард – гарант KZ» Юлии Молчановой на трудное финансовое положение, и попросила у нее разрешения взять в кассе деньги и через время вернуть их обратно. Мальцевой были нужны 8 миллионов тенге, чтобы купить дом.

Через несколько дней Мальцева приехала в один из ломбардов и сделала подкрепление кассы на сумму 250 тысяч тенге. После этого, прошла в подсобку и через собственный аккаунт внесла в рабочую базу ломбарда информацию о сделке. Выглядело это так, как будто бы две клиентки, ранее уже бравшие займ в ломбарде, вновь заложили своё золото на сумму 369 тысяч тысячи тенге. При этом вместо золотых украшений она оставляла бижутерию. Клиенты ломбарда, на чьи имена оформлялись поддельные залоговые билеты, были не в курсе, что они являются косвенными участниками преступного плана.

По этой же схеме Мальцева выносила из ломбарда различные суммы — от двухсот тысяч тенге и до полутора миллионов. Так продолжалось до октября 2014 года. Всего ТОО «Ломбард – гарант KZ» потерял 24 588 415 тенге.

В отношении Юлии Молчановой, директора филиала ТОО «Ломбард – гарант KZ» , которая разрешала Мальцевой брать деньги из кассы на время, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Суд признал Ксению Мальцеву виновной в « Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и приговорил к лишению свободы с конфискацией имущества.

ТОО «Ломбард – гарант KZ» принадлежит предпринимателю из Караганды Руслану Дюсембаеву.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА