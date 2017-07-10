Воспитанник детского дома выиграл иск к акиму Уральска

Спустя 42 года после выпуска из детского дома Александр Л. подал иск к акиму города с требованием восстановить его в очереди для получения жилища из государственного жилищного фонда.

Александр выпустился из детского дома в Круглоозерном в 1975 году. У него сохранилась справка жилищно-бытовой комиссии горисполкома Уральска, что он поставлен в очередь на жилье в мае 1987 года и на 1 января 1988 года состоял в очереди № 777.

Жилья мужчина так и не получил. Акимат Уральска не подтвердил то, что он стоит в очереди, сославшись на то, что он в 1997 году в соответствии с Законом «О жилищных отношениях» не обратился с письменным заявлением о переводе в соответствующую категорию

Суд установил, что согласно ч.1 ст.117 Закона РК «О жилищных отношениях» граждане, состоявшие на учете нуждающихся в жилище к моменту введения в действие настоящего Закона, сохраняют право на получение жилища из государственного жилищного фонда в прежнем порядке. И обязал акимат Уральска восстановить истца в очереди для получения жилья из госфонда.