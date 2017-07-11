Илья Пьянзин из Уральска, осужденный за подготовку покушения на президента России просит помилования

Как сообщает газета «Коммерсантъ», 33-летний Илья Пьянзин из Уральска, осужденный в 2013 году за подготовку покушения на президента России Владимира Путина, запросил у него помилования.

«Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично», — заявил он в своем ходатайстве. Закройщик швейного цеха самарской колонии Пьянзин рассказал главе государства, что внимательно следит за его деятельностью по теленовостям, одобряет внутреннюю и международную политику господина Путина и искренне раскаивается в том, что пять лет назад побоялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку этого «глупого и немотивированного преступления».

Впрочем, послание еще может не дойти до господина Путина, так как вначале его предстоит рассмотреть региональной комиссии по вопросам помилования.

Илья Пьянзин сообщил, что полагает необходимым обратиться к Владимиру Путину лично, поскольку преступление, за которое он получил десятилетний срок, было направлено непосредственно против него. Объясняя президенту мотивацию своего поступка, заключенный Пьянзин сообщил, что не желал ему зла, поскольку никогда не был в России, а господина Путина видел только по телевизору. Участником же заговора, происходившего в Одессе, по его словам, он стал случайно, попав под влияние своих приятелей, двух сбежавших из России чеченцев. Те, по словам Ильи Пьянзина, сначала использовали его втемную, а когда он понял, что они затевают, отступать было уже поздно. «Я испугался, — утверждает осужденный, — хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении».

Напомним, что в феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске.

По версии следствия, экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана (Уральска) Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба.

Мадаев тогда погиб, а задержанный первым ПЬЯНЗИН рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на Путина и главу Чечни Рамзана КАДЫРОВА.

По словам подозреваемого, покушение на Путина в Москве должно было состояться сразу после выборов президента России в марте 2012 года.

Злоумышленники планировали взорвать автомобиль на пути следования кортежа Путина. Впоследствии Пьянзин по запросу генпрокуратуры РФ был выдан российской стороне.