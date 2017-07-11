Турция: Завершился многотысячный марш против Эрдогана

Демонстранты в течение 28 дней шли пешком от Анкары до Стамбула, чтобы выразить протест против политики президента Реджепа Эрдогана. Этот марш против президента стал одним самых крупных после попытки переворота в июле 2016 года.

Марш начался 15 июня, демонстранты за 28 дней прошли 450 километров от Анкары до Стамбула.

Издание “Hurriyet Daily News” сообщает, что число участников акции на 9 июля составило более 100 тысяч человек. Безопасность демонстрантов обеспечивали 15 тысяч полицейских.

Организатором акции стал оппозиционный политик, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Кылычдароглу заявил, что он против поправок в Конституцию страны, которые усилили полномочия президента, и потребовал возвратить власть парламенту.

«Мы шли маршем за несуществующее правосудие. Мы шли за права жертв, заключенных в тюрьму адвокатов и журналистов, ученых, выгнанных из университетов», — сказал он.

Протестующие требовали отменить чрезвычайное положение, которое было введено после попытки госпереворота в стране летом 2016 года, а также прекратить преследования политических противников Эрдогана.

Сам президент Эрдоган заявил, что участники акции поддерживают терроризм. По его словам, организаторы марша — Республиканская народная партия — вышли за пределы политической оппозиции и связаны с террористическими организациями.

«Если вы организуете марш для террористов и их сторонников, вы никого не убедите в том, что вашей целью является справедливость», — сказал он.

Марш неповиновения Эрдогану стал одним из самых крупных протестов после неудавшейся попытки переворота в Турции в июле 2016 года.

Тогда турецкие власти обвинили в произошедшем бывшего соратника президента и оппозиционного политика Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в Америке.

После переворота власти страны арестовали более 50 тысяч человек, обвинив их в связях с Гюленом. Помимо этого власти уволили 150 тысяч чиновников, военнослужащих и преподавателей школ и университетов.

Фото: AFP.

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