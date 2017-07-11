Погода +20oC
$326.44
371.62
5.4=
Опубликовано: Вт, Июл 11th, 2017
19 Картина дня / Мир

В России за 15 лет число силовиков выросло более чем вдвое

В России силовые ведомства за последние 15 лет увеличились количественно более чем вдвое при сокращающемся в стране числе трудоспособных граждан. Их финансирование выросло более чем в 5,5 раза.

В России сегодня 914 500 человек числятся в штате Министерства внутренних дел. Это третья по численности полицейская сила в мире (после Китая — 1,6 млн человек) и Индии (1,5 млн).

При этом по числу полицейских на 100 000 жителей Китай (120 человек) и Индия (128 человек) отстают от России (623 человека) приблизительно в пять раз.

Отстают от РФ по этому показателю и все развитые страны: в США соответствующая цифра составляет 256 человек, в странах ЕС — от 300 до 360. Впереди — Белоруссия и Сербия.

Во времена «авторитарного» СССР в советском МВД состояло на службе 623 000 человек и показатель «полицейскости» был почти втрое ниже.

В 2016 году на нужды МВД было выделено 1,08 трлн рублей, или 1,26% ВВП.

В США на полицейские силы, оплачиваемые практически целиком из местных бюджетов, тратится $134 млрд, или 0,72% ВВП. Приблизительно такой же показатель у Германии (0,7% ВВП), на чуть более высоком уровне (почти 0,9%) он во Франции.

При этом если борьбу с демонстрантами в России можно признать достаточно успешной, то борьбу с преступностью — вряд ли. В 2015 году в стране было совершено минимальное количество убийств за многие годы — 11 700, но это дает среднюю цифру 80,3 случая на 1 млн жителей — против 49 в США, 10,5 во Франции и 8,4 в Германии. Иначе говоря, учитывая число насильственных преступлений и расходы на полицейские силы, эффективность охраны общественного порядка в Германии превышает российские показатели в 20 раз.

Forbes

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-11
Утром20 ℃
Днем23.96 ℃
Вечером19.75 ℃
Ночью15.86 ℃
Влажность55 %
ДавлениеhPa 1016.2
Скорость ветра4.21 м/с
2017-07-12
Утром17.34 ℃
Днем25.1 ℃
Вечером24.16 ℃
Ночью16.83 ℃
Влажность53 %
ДавлениеhPa 1019.22
Скорость ветра5.36 м/с