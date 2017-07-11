За взятку в 2 тысячи долларов полицейский в ЗКО получил три года тюрьмы

За две тысячи долларов капитан полиции, дознаватель Теректинского РОВД Азамат Кулов прекратил уголовное дело.

Взятку капитан взял ещё в 2014 году, а осудили его около месяца назад.

27- летний Азамат Кулов работал в Теректинском РОВД с 2013 года, а в 2014 на его территории в поселке Подстепное было совершено уголовное правонарушение — наезд на пешехода. Пострадавший получил различного рода травмы и переломы конечностей.

На водителя автомобиля капитан Кулов возбудил уголовное дело по статье 296 части 1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» (в редакции УК РК 1997 года). Однако чуть позже решил дело прекратить. Не бесплатно. Кулов предложил виновному в аварии заплатить ему 2 тысячи долларов, сказав при этом, что тысячу долларов он отправит судебным экспертам, чтобы они вынесли положительное заключение.

Кулов получил половину взятки в своём кабинете. (1 тысяча долларов — 180 тысяч тенге – курс 2014 года – «Уральская неделя»).

Позже эксперты обнаружили, что водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой автомобиля до линий движений пешехода. Потерпевший был не согласен с этим решением экспертов и просил Кулова допросить ещё и свидетелей, которые бы подтвердили, что водитель проехал на красный свет. Но дознаватель прекратил уголовное дело, основываясь лишь на результате экспертизы.

В день прекращения уголовного дела он получил вторую часть взятки.

Суд признал капитана Азамата Кулова виновным по статье 366 части 2 УК РК «Получение взятки в значительном размере» и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, с конфискацией имущества добытого незаконным путем. Кроме этого, экс-капитан полиции не сможет в течении семи лет занимать государственные должности. Свою вину осужденный капитан признал полностью, а также, по мнению суда, полностью раскаялся в содеянном.

Мздоимец в тюрьме проведет 2 года и три месяца из-за амнистии.

Во время процесса суд наложил арест на автомобиль взяточника в погонах, но после приговора арест был снят, поскольку никаких доказательств того, что машину Кулов купил на взятку, не было.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА