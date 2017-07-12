В ЗКО 500 авто водворены на штрафстоянку за неоплаченые вовремя адмштрафы

И только 200 машин из них – за неоплаченные штрафы по ПДД, а остальные 300 – за административные штрафы, налагаемые госорганами и местной полицией.

Такую статистику за прошедшие 6 месяцев 2017 года приводит региональная палата частных судебных исполнителей.

— В целом, на принудительное исполнение было направлено более 20 тысяч административных штрафов на сумму 277 миллионов тенге, — говорит председатель региональной палаты частных судебных исполнителей Жандос Саматов. – Из них исполнители сумели взыскать примерно четверть – 4507 штрафов, на сумму 65 миллионов тенге. Кроме этого, у западно- казахстанцев имеются административные штрафы, по решению суда на сумму 122 миллиона тенге. Судебным исполнителям удалось взыскать лишь 27 миллионов тенге. Все эти деньги поступили в госказну.

227 миллионов тенге – это только те штрафы, которые оказались в руках судоисполнителей, а общая сумма штрафов поступаемая из области в госказну еще больше. Сюда входят ещё и те штрафы, которые были оплачены самостоятельно, и те штрафы, которые взыскиваются государственными судебными исполнителями. К примеру, по данным областной прокуратуры, таким образом, только за 2016 год жители области пополнили казну на 2 миллиарда тенге. Имеется ли у адмполиции, дорожной полиции и других госорганов « план выполнения штрафов» неизвестно.

По словам Жандоса Саматова, частные судебные исполнители пополняют бюджет государство, взыскивая налоговые задолжности.

— За прошедшие шесть месяцев у судебных исполнителей имеются более 11 тысяч документов, на взыскание налоговых задолжностей на сумму 310 миллионов тенге, — говорит председатель Саматов. – Судебные исполнители уже взыскали 54 миллиона тенге в пользу государства, из них сама задолженность – 50 миллионов и 4 миллиона в виде гопошлины.

Региональная палата судоисполнителей напоминает, что административные штрафы необходимо оплачивать в течении 40 дней. К слову, у судоисполнителей имеется обширные полномочия воздействия на неплательщиков – от обращений на рабочее место и наложения ограничения на выезд из страны, до выставления на торги автомобиля и недвижимого имущества.

Акмарал Шаяхметова