Кандидат исторических наук стал руководителем управления по делам религий в ЗКО

Новый начальник управления, 33-летний Саялбек Гиззатов – бывший декан исторического факультета ЗКГУ имени Махамбета Утемисова, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на сайт акимата ЗКО.

Экс- начальник Талгат Ныгметов ныне возглавляет отдел антитеррористической комиссии аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Саялбек Гиззатов окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова.

В 2005-2013 годах работал в ЗКГУ преподавателем и деканом исторического факультета .

С 2013 года был руководителем отдела религиоведческой экспертизы, мониторинга и информационного анализа управления по делам религий Западно-Казахстанской области.