Начальник управления ГАСК ЗКО покинул свой пост

Управление государственного архитектурного контроля вот уже месяц работает без руководителя, — сообщает корреспондент «УН» , со ссылкой на сайт акимата ЗКО.

Бывший начальник ГАСК Ахмет Губайдуллин, проработавший в данной должности два года, уволился по собственному желанию.

— Уволился по состоянию здоровья, — сообщил экс-чиновник. – Пока нигде не работаю, принимаю лечение.

К слову, конкурс на занятие данной должности дважды не состоялся из-за того, что не было желающих возглавить ГАСК.