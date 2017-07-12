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Опубликовано: Ср, Июл 12th, 2017
84 ЗКО / Картина дня

Начальник управления ГАСК ЗКО покинул свой пост

Управление государственного архитектурного контроля вот уже месяц работает без руководителя, — сообщает корреспондент «УН» , со ссылкой на сайт акимата ЗКО.

Бывший начальник ГАСК Ахмет Губайдуллин, проработавший в данной должности два года, уволился  по собственному желанию.

— Уволился по состоянию здоровья, — сообщил экс-чиновник. – Пока нигде не работаю, принимаю лечение.

К слову, конкурс на занятие  данной должности дважды не состоялся из-за того, что не было желающих возглавить ГАСК.

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