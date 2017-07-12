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Опубликовано: Ср, Июл 12th, 2017
186 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске жители двух домов блокируют строительство торгового дома «Алтындар» (ВИДЕО,ФОТО) 

Жильцы общежития и многоквартирного дома по улице Алмазова не хотят, чтобы в их дворе строился супермаркет. Из-за стройки детская площадка оказалась возле мусорных контейнеров, а для парковки машин остался маленький участок. Скандал чуть не окончился дракой.  

На шум съехалась полиция

Во дворе общежития по улице Алмазова стоит ругань и крики. Жильцы  дома не хотят, чтобы в их дворе строили супермаркет.

— Во-первых, нас никто не уведомлял о том, что здесь будет супермаркет, — эмоционально говорит активист дома Назгуль Ержанова. – Никто у нас разрешения не спрашивал, хотя эта земля принадлежит жильцам дома, мы за неё платим налог. С какой стати на нашей земле должен строится супермаркет? Он нам будет мешать. Оставили для парковки кусочек земли  два на два и детскую площадку задвинули поближе к мусорке. Машинам развернуться негде, завтра собьют ребёнка и кто за это ответит? Почему наши дети должны дышать помойкой?

По словам жильцов дома, земля, на которой будет строится супермаркет – это улица.

— Это всю жизнь была улица Аманжолова,земля общего пользования — говорит старожил дома Александр Иванцов. – Но совершенно неожиданно она оказалось землёй под строительство. Как они собираются содержать здесь супермаркет, если к забору ни одна большая машина не проедет. А вдруг пожар? Да элементарно, машина по откачке септика не проедет, строители  заблокировали канализационный люк.

 

Предприниматель Денис Барабаш с мнением жильцов не согласен.

— Я не обязан был никого уведомлять, — резко отреагировал мужчина. – Повесил паспорт объекта, что ещё надо? Земля моя, я её за свои деньги купил и все необходимые разрешения получил!

На шум съехались представители полиции и попытались совместными усилиями разобраться в ситуации. Однако жильцы дома настроены воинственно и разбираться, почему земля общего пользования внезапно превратилась в землю « под строительство офисов и магазинов» намерены при помощи прокуратуры и акимата.

— Надо будет, и ночевать останемся на здесь, но строить на нашей земле что попало не дадим, — заключила активист дома Назгуль Ержанова.

«УН» обратилась с официальным запросом в ЖКХ акимата Уральска и в управление Госудаственного архитектурно-строительного контроля и намерена далее отслеживать события.

 

От забора супермаркета и до дома не больше пары метров

улица Аманжолова упирается в …. супермаркет

Акмарал Шаяхметова, Нурлыбек Емранов

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