В ЗКО перевозчика крупной партии сайгачьих рогов освободили в зале суда (ВИДЕО)

Сегодня, 12 июля, суд признал виновным Нургали Байтакова, в незаконной торговле сайгачьих рогов в количестве 402 штуки, на сумму 170 миллионов тенге и приговорил его к полутора годам лишения свободы, после чего применив акт амнистии заменил основную часть наказания на ограничение свободы.

Гражданский иск по делу также не был удоволетворен, в связи с тем, что пострадавшая сторона – областное территориальное управление по охране лесов и животного мира отказалась от предъявленного ранее иска.

Напомним, что по версии суда и следствия, 50-летний таксист Нургали Байтаков, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами пытался провести в город Алматы 402 рога краснокнижной сайги. Примечательно, что рога сайгаков, как вещдок в деле отсутствуют. По словам следствия, они хранили рога сайги в холодильнике у частного предпринимателя, откуда их и украли неизвестные.Однако судья заявил, что процессуальных нарушений в деле обнаружено не было. Следствие вёл УБОП – управление по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО.

Акмарал Шаяхметова, Нурлыбек Емранов.