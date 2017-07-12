Внимание, мошенничество!

Пользователь: Владимир

Давненько Уральск не баловали новыми видами мошенничества. Но вот…впрочем по порядку. Звонок на домашний телефон. Трубку взяла жена, меня не было дома. На незнакомый номер она внимания не обратила, бывает и знакомые звонят от своих друзей. Женский жизнерадостный голос сообщил, сейчас к нам придет мастер который БЕСПЛАТНО отрегулирует и смажет механизмы открывания наших пластиковых окон, а так же составит договор на их дальнейшее обслуживание. В это время домой приехал я и жена мне стала рассказывать о странном звонке. Как раз в эту минуту появился «мастер», молодой человек приятной внешности с небольшим кейсом в руке. Первым делом он поинтересовался в каком году были установлены окна. Узнав, что им более пяти лет,он стал выяснять, когда в последний раз делалась профилактика окон. Ответ, что не делалась никогда поверг его в ужас — оказалось профилактику нужно делать не реже чем раз в четыре года, а смазывать механизмы не реже раза в год. Тут же из кейса появился пузырек с машинным маслом и открыв окно «мастер стал поливать из него движущиеся части механизма закрывания окна, рассказывая нам как трудно они уже движутся. До этого я в их работе ничего ненормального не замечал. Выяснилось, что уплотнительные резинки окна уже все высохли, наверняка пропускают холодный воздух зимой и их пора менять. Сейчас придет другой мастер, он тут работает неподалеку и все заменит, а также отрегулирует все механизмы. Но это уже не бесплатно. Резинки у фирмы которую он представляет только особо высокого качества, Германского производства и следовательно дорогие. Зато служат они 25 лет, а наши нужно менять каждые четыре года. Мастера устанавливавшие мне окна ничего про это не говорили. Парень кинулся измерять ширину и высоту окон достав из кейса линейку, при этом не прекращая болтать о том как необходимо срочно делать ремонт окон. Что то знакомое слышалось в его речи, так напористо и убедительно предлагают свой товар сетевые маркетологи, пытаясь всучить тебе ненужный электромассажер с миксером впридачу, по цене трех таких массажеров. Измеряя окна в каждой комнате дома он попутно выяснял, а кто в ней живет. Это еще больше насторожило, зачем ему сведения — есть ли у нас сын или дочь, так действуют наводчики домушников, прикидывая возможности ограбления. Замерив окна «мастер» заявил, что нужно составить договор. Вот тут выяснилось, что замена пресловутых резинок обойдется нам в 150 000 тенге. Мы пенсионеры? Что ж, тогда возможны скидки и даже рассрочка на три месяца. Дайте пенсионные удостоверения, я их сфотографирую, для отчета перед директором фирмы. Наивная жена полезла было за удостоверением, но я пресек. Парень не смутился, ладно, я сделаю скидку под свою ответственность, и начал щелкать на калькуляторе.

Всего 90 000 радостно сообщил он после вычислений. Сейчас составим договор, вы распишетесь, потом придет «мастер» сделает работы, тогда вы ему отдадите первую часть суммы — 30 000, потом выплатите остальные в течении 2-х месяцев… Я не стал больше слушать, сказав, что не нуждаюсь в этой услуге. «Мастер» настаивать не стал, тут же ретировался извинившись, что отнял у нас время. Уходя, во дворе дома, поинтересовался, есть ли у нас собака. Пес сидел в вольере, он его увидел.

После ухода»оконщика» я посмотрел в телефоне номер — откуда звонили. Мне высветился код Караганды и городской номер. Но справочник Казтелекома этот номер не выдал ни в квартирных, ни в офисных номерах. Тогда я набрал в поиске Яндекса «Мошенничество с ремонтом пластиковых окон» А там… воз и маленькая тележка ответов на данный вопрос с подробным описанием схем обмана, в том числе и той, где сдерут твой вполне годный уплотнитель и вклеят чего-то вовсе не стоящее трети цены всех окон, и могущее отлететь через неделю. Так что ждите, дорогие Уральцы. На днях могут позвонить и вам