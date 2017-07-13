ДЧС — «Вопрос с открытием бесплатного пляжа в Уральске остается нерешенным»

В Департаменте по ЧС ЗКО не смогли ответить на вопрос, почему в Уральске невозможно открыть безопасный пляж, где купаться сможет любой желающий.

Департамент по ЧС ежедневно (листовки, баннеры, рейды, ролики – прим. автора) информирует население о правилах безопасности на воде и советует уральцам купаться только в специально оборудованных для этого местах.

Однако, в настоящее время в Уральске всего один пляж соответствует нормам безопасности – в парке культуры и отдыха. Чтобы искупаться на этом оборудованном пляже, нужно заплатить за вход на его территорию 1000 тенге (!).

Также в области действует четыре частных пляжа, находящихся на турбазах. Вход на них тоже платный.

Сегодня, 13 июля, во время брифинга в ДЧС перед журналистами выступили сотрудники ведомства и в очередной раз рассказали о проведенных профилактических работах среди населения. Однако, на вопрос, почему в Уральске действуют только платные пляжи, журналисты ответа так и не получили.

— Поднимался ли вопрос о создании пляжа перед акимом города? – спросил журналист.

— Да, это обсуждается из года в год. Но пока ответ остается открытым, — ответил и.о. начальника ДЧС ЗКО Нурлан Таубеков.

— Но ведь люди чаще всего тонут именно на необорудованных пляжах?

— Да.

— Так почему же акимат не решит этот вопрос?

Ответа не последовало.

Зато и.о. начальника областного ДЧС отметил, что в ближайшее время в Уральске откроются еще два частных пляжа – в районе Куреней и п. Коминтерн. К слову, эти пляжи откроют предприниматели, и он также будет платным.

На сегодняшний день по области действует 1 городской и 4 частных пляжа. Согласно заявок от директоров школ и детских оздоровительных лагерей, а также зон отдыха, проведено 14 обследований дна пляжей, расположенных на водоемах города и области. Кроме этого, уральские спасатели проводят ежедневные дежурства в местах массового купания.

Екатерина ЛИТВЯКОВА