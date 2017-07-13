Мошенник-мебельщик обманул жителей Уральска на 15 миллионов теге

Как сообщили в прокуратуре области, мошенник брал задаток на изготовление мебели, а потом исчезал. Так он обманул 98 жителей города.

На сайте «OLX» лже-мебельщик размещал объявления об изготовлении мебели на заказ. Для заблуждения он составлял фиктивный договор с горожанами, брав при этом до 30 процентов, как задаток. А потом он скрывался от своих заказчиков.

— «На удочку» мошенника попались 98 жителей нашего города, которым причинен материальный ущерб в размере 15 миллионов тенге, — сообщили в прокуратуре. — Жители города! Просим вас быть бдительным, уточнять данные работника, а в налоговых органах — регистрацию в качестве предпринимателя, а также проверить ранее сделанные работы.

Также в прокуратуре отметили, что наблюдается рост совершенных мошенничеств. При общем снижении зарегистрированных уголовных правонарушений, факты мошенничеств выросли на 6,9 процентов (с 420 случаев в прошлом году до 449 фактов – в этом).

Екатерина ЛИТВЯКОВА