Утонувшие в ЗКО девушки не умели плавать

С начала года в нашей области утонули две девушки – 16 и 17 лет. Еще 10 происшествий смогли предотвратить спасатели.

Как рассказал руководитель водно-спасательной службы области Алексей Еремеев, оба несчастных случая на воде произошли в начале июля.

— 16-летняя девушка утонула на реке Барбастау, 17-летняя – на реке Деркул, — пояснил Алексей Еремеев. – В первом случае никто не видел как утонула девушка. На берегу были обнаружены ее вещи. Спустя некоторое время водолазам удалось найти ее тело в нескольких метрах от берега. Во втором случае девушка утонула практически на глазах близких, с которыми она отдыхала в районе «Кардиоцентра». По рассказам — тонули две девушки, одну из них родным удалось спасти, а вторую – нет.

Алексей Еремеев отметил, что позже выяснилось — обе девушки не умели плавать.

— В очередной раз хочется попросить уральцев быть внимательными на воде самим и к своим близким. Особенно к детям и тем, кто не умеет плавать, — сказал спасатель. – Не нужно заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Екатерина ЛИТВЯКОВА