В Бурлине акима меняют, а народ ничего об этом не знает

Марат:

Вчера проезжаю мимо местного дома культуры, вижу какое-то оживление, народ идет в ДК. Остановился, спрашиваю знакомых — куда идете?

Говорят: «Да позвонили нам, сказали прийти сюда, про водопровод будут рассказывать».

Я и проехал мимо. А вечером соседка с изумлением рассказывает мне.

— Так про воду на этом собрании не было и слова. А нам представили трех кандидатов на пост акима нашего Бурлинского сельского округа.

Показала на двух молодых женщин, одна из нашего акимата округа, другая вроде из Пугачевского акимата, а третий — Макеев, он вроде отдел культуры в акимате в Аксае возглавляет. Скаазали, что депутаты их должны утверждать. Мы акиму района Халилову сказали, что же вы так, сказали, что о водопроводе будет речь, а сами в акимы людей везете нам. А он нам толком ничего не ответил. А в зале всего человек 25 собралось. Так что жители Бурлина и других сел, которые в наш округ входят, ничего не знают, что нам акима нового готовят. А где мнение народа?