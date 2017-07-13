В Уральске полиция возбудила уголовное дело в отношении блогера  из-за поста о пирамиде за 25 миллионов тенге

Бизнесмен из Тараза, директор фирмы «Жасулан- Флора» Айдар Нургожаев написал заявление на уральского блогера Айболата Букенова.

В редакцию «УН» поступило официальное письмо, за подписью начальника следственного управления ДВД ЗКО Игоря Зинченко, в котором говорится о том, что в отношении известного в казахском сигменте Facebook блогера Айболата Букенова заведено уголовное дело возбуждено по признакам уголовного правонарушения предусмотренного статьей 274 ч.2 УК РК «Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организацией».

— Уголовное дело заведено основании поступившего заявления руководителя ТОО «Жасулан-Флора» Айдара Нургожаева , — говорится в письме. – В рамках уголовного дела и была произведена выемка мобильного телефона Айболата Букенова. Позже дознаватель вернул телефон под сохранную расписку.

Блогер Айболат Букенов выразил своё мнение , написав пост на своей личной странице в Facebook о том, что расходовать 25 миллионов тенге на красоту нецелесообразно и рекомендовал потратить деньги на ремонт дорог. Информация о том, что на цветочную пирамиду потратят именно такую сумму, блогер узнал из статьи на одном из республиканских сайтов и из видеоролика от агенства «Хабар».

В частности, информационный портал BNews.kz написал статью под заголовком « В Уральске возводят первую в городе цветочную пирамиду» .

— Сотрудники ТОО «Жайык Таза Кала» заканчивают работы по высадке цветников, — пишет BNews.kz. — На эти цели выделено около 25 миллионов тенге.

К слову, в отделе ЖКХ акимата Уральска сообщают, что 25 миллионов тенге — эта сумма, затраченная на озеленение города в целом, а цветочная пирамида – это подарок города от предпринимателя из Тараза.