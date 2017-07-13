Погода +26oC
$328.52
376.45
5.41
Опубликовано: Чт, Июл 13th, 2017
0 Страна

Законопроект о защите атеистов готовят в Казахстане

Также предлагается запрет на появление в общественных местах в одежде, мешающей распознаванию лица.

Министерство по делам религий и гражданского общества готовит пакет законодательных поправок по вопросам религиозной деятельности. По данным Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ нацелен на:

  • регулирование получения гражданами духовного образования за границей;
  • запрет на ношение в общественных местах одежды, мешающей распознать лицо;
  • защиту прав атеистов;
  • обеспечение финансовой прозрачности религиозных организаций;
  • регулирование участия госслужащих в религиозной деятельности;
  • усиление ответственности за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

По данным ведомства, 75% казахстанцев считают себя верующими, но не соблюдают всех предписаний культа. Атеистами или агностиками себя позиционируют 10% населения.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-13
Утром26 ℃
Днем27.27 ℃
Вечером25.37 ℃
Ночью15.31 ℃
Влажность71 %
ДавлениеhPa 1023.47
Скорость ветра2.08 м/с
2017-07-14
Утром19.79 ℃
Днем25.81 ℃
Вечером24.66 ℃
Ночью15.51 ℃
Влажность59 %
ДавлениеhPa 1025.22
Скорость ветра2.66 м/с