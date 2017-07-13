Законопроект о защите атеистов готовят в Казахстане

Также предлагается запрет на появление в общественных местах в одежде, мешающей распознаванию лица.

Министерство по делам религий и гражданского общества готовит пакет законодательных поправок по вопросам религиозной деятельности. По данным Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ нацелен на:

регулирование получения гражданами духовного образования за границей;

запрет на ношение в общественных местах одежды, мешающей распознать лицо;

защиту прав атеистов;

обеспечение финансовой прозрачности религиозных организаций;

регулирование участия госслужащих в религиозной деятельности;

усиление ответственности за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

По данным ведомства, 75% казахстанцев считают себя верующими, но не соблюдают всех предписаний культа. Атеистами или агностиками себя позиционируют 10% населения.