Законопроект о защите атеистов готовят в Казахстане
Также предлагается запрет на появление в общественных местах в одежде, мешающей распознаванию лица.
Министерство по делам религий и гражданского общества готовит пакет законодательных поправок по вопросам религиозной деятельности. По данным Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ нацелен на:
- регулирование получения гражданами духовного образования за границей;
- запрет на ношение в общественных местах одежды, мешающей распознать лицо;
- защиту прав атеистов;
- обеспечение финансовой прозрачности религиозных организаций;
- регулирование участия госслужащих в религиозной деятельности;
- усиление ответственности за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.
По данным ведомства, 75% казахстанцев считают себя верующими, но не соблюдают всех предписаний культа. Атеистами или агностиками себя позиционируют 10% населения.