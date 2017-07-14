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Опубликовано: Пт, Июл 14th, 2017
1 684 Главная тема / Деньги / ЗКО / Картина дня

Стало известно, кто дал взятку в 101 миллион тенге начальнику отдела ДГД ЗКО

В редакцию «УН» поступило письмо со спецобращением к зампрокурору области Александру Цуранкову от прокурора Теректинского района Абылая Бискалиева .

 

В спецобращении говорится о том, что сам процесс задержания проходил на территории Теректинского района, около аэропорта «Акжол».

«  В период с сентября 2016, по март 2017 года Нурболат Урналиев неоднократно получал взятки в особо крупном размере в общей сумме 76 миллионов тенге, от учредителя ТОО «Карачаганак Агро Строй» А.Прокудина», — пишет прокурор Бискалиев в спецобращении.

По версии Абылая Бискалиева, следователь Урналиев получал взятки за содействие в прекращение уголовного дела, в отношении Прокудина по статье 215 УК РК «Лжепредпринимательство» ( на сегодняшний день статья исключена из уголовного кодекса – «Уральская неделя»).

«13 июля, примерно в 16-00 часов Урналиев был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере 25 миллионов тенге, — говорится в документе.»

К слову, в Интернете информацию о фирме ТОО «Карачаганак Агро Строй» и о предпринимателе А. Прокудине нам найти не удалось.

Напомним, вчера, сотрудниками антикоррупционного бюро был задержан с поличным Нурболат Урналиев —  руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере Службы экономических расследований ДГД по ЗКО. Возбуждено уголовное дело по статье 366, часть 4 УК РК  «Получение взятки в особо крупном размере».

Со взяткой 101 миллион тенге задержан сотрудник департамента госдоходов ЗКО (ВИДЕО)

Санкциями статьи 366, части 4 УК РК предусматривается наказание в виде  штрафа в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 Акмарал Шаяхметова

2 комментария
  1. Виссарион says:
    14 июля 2017 в 14:58

    Надо поскрести по сусекам и готовить 8 лярдов штрафа

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  2. Nm says:
    14 июля 2017 в 15:01

    Он же НИ с тратил вззятку можно отпустить .

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