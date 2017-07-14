На дачах близ Уральска застрелили парня

Убийство произошло сегодня ночью на въезде в первый дачный поселок



— На данный момент выясняются подробности преступления, — сообщает пресс- служба УВД Уральска.- На месте происшествия работает полиция. Дорожное движение затруднено

По информации пресс- службы, парень 1996 года рождения был убит выстрелом в живот. «УН» выясняет подробности.

Пользователь « УН» Владимир Волков комментирует рекордное скопление силовиков в одном месте следующим образом:

«Кажется, в ДВД ЗКО стали применять радикальные методы отработки следственных мероприятий, совершенно не считаясь со своими согражданами. Сегодня, 14 июля жителей более 300 домов в 5 утра разбудили люди в масках и оружием в руках. Объяснили сотрудники свои действия проведением оперативной отработки по поиску молодых парней, которые совершили в 3 часа утра убийство. Старшего группы люди спросили, для чего толпа в масках перебудила весь дачный массив, да еще при помощи спецназа? В ответ потребовали осмотреть помещение. Реакция конечно была адекватной. Названных гостей попросили удалится и научится вежливости. Как выяснилось позже, тело молодого парня 1996 года рождения было обнаружено на въезде в СО Автомобилист, а не в самом поселке.

Акмарал Шаяхметова