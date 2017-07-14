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Опубликовано: Пт, Июл 14th, 2017
193 ЗКО / Картина дня

На дачах близ Уральска застрелили парня

Убийство произошло сегодня  ночью на въезде в первый дачный поселок


— На данный момент выясняются подробности преступления, — сообщает пресс- служба УВД Уральска.- На месте происшествия работает полиция. Дорожное движение затруднено
По информации пресс- службы, парень 1996 года рождения был убит выстрелом в живот. «УН»  выясняет подробности.

Пользователь « УН» Владимир Волков комментирует рекордное скопление силовиков в одном месте следующим образом:

«Кажется, в ДВД ЗКО стали применять радикальные методы отработки следственных мероприятий, совершенно не считаясь со своими согражданами. Сегодня, 14 июля жителей более 300 домов в 5 утра разбудили люди в масках и оружием в руках. Объяснили сотрудники свои действия проведением оперативной отработки по поиску молодых парней, которые совершили в 3 часа утра убийство.  Старшего группы люди спросили, для чего толпа в масках перебудила весь дачный массив, да еще при помощи спецназа? В ответ потребовали осмотреть помещение. Реакция конечно была адекватной. Названных гостей попросили удалится и научится вежливости. Как выяснилось позже, тело молодого парня 1996 года рождения было обнаружено на въезде в СО Автомобилист, а не в самом поселке.

Акмарал Шаяхметова

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