В Уральске легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 14 июля на желаевской трассе на повороте в сторону элеватора. В аварии участвовали три автомобиля — два автомобиля Lada 2114 и КАМАЗ с прицепом. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

По словам водителя КАМАЗа он двигался в сторону Чинаревского месторождения и подъезжая к элеватору увидел, как навстречу ему на высокой скорости двигался автомобиль Lada 2114 серебристого цвета.

— Перед ним другая машина в это время обгоняла другую машину и Лада стала совершать двойной обгон по встречной полосе. Я понял, что мы можем столкнуться и стал принимать в право к обочине. В этот момент водитель серебристой Лады пытался вернуться на свою полосу движения и чиркнул боком машину, которую обгонял. Они столкнулись боками и Ладу занесло. Машину развернуло водительской стороной ко мне и после этого мы столкнулись. От удара с моим грузовиком Ладу отбросило на ее полосу движения, где она остановилась, — рассказал водитель КАМАЗа.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Водитель Lada 2114 комментировать произошедшее отказался.