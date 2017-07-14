В Уральске полицейский сбил ребёнка

Вчера, 13 июля возле Дома Быта по улице Курмангазы полицейский на патрульной машине сбил восьмиклассника на велосипеде, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу УВД Уральска.

— 13 июля, примерно в 19:15 часов, полицейский -водитель УССО ЗКО 1982 года рождения, управляя служебной автомашиной «Шанс», выезжая со двора дома № 169 по улице Курмангазы не уступил дорогу велосипедисту, — сообщает пресс-служба УВД ЗКО. – В результате полицейский наехал на велосипедиста. Велосипедистом оказался ученик Мичуринской СОШ, по имени Александр, 2004 года рождения. Ребенок ехал на «Стелсе» по тротуару.

Ребенок доставлен в детскую больницу с закрытым переломом левой ноги, со смещением. Экспертиза показала, что полицейский на момент ДТП был трезв

Акмарал ШАЯХМЕТОВА