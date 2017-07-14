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Опубликовано: Пт, Июл 14th, 2017
83 Власть / Главная тема / Деньги / ЗКО / Картина дня

В Уральске со взяткой 101 миллион тенге задержан сотрудник департамента госдоходов ( ВИДЕО С ЗАДЕРЖАНИЯ)

Задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО  Нурболат Урналиев.

Стопкадр с видео

 

Об этом сообщает пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции  агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в официальном пресс-релизе.

— 13 июля текущего года,  Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области после получения оставшейся суммы взятки в размере 25 млн. тенге за прекращение уголовного дела по факту лжепредпринимательства и дальнейшее покровительство задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев, — сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства. — Общая сумма взятки составила 101 млн.тенге.

Подозреваемый водворен в ИВС ДВД Уральска, проводится досудебное расследование.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. KAIZER says:
    14 июля 2017 в 10:29

    101 миллион, с ума сойти уже размер взяток дошел. скорее всего дело с «обналом» связано или «лжепредприятие»… 101 миллион)))… дурдом! Тот кто учился по Болашаку походу ставки конкретно поднял у нас в городе… 101 миллион, вы уже совсем с катушек съехали?… скоро можете допрыгаться!

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