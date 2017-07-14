В Уральске со взяткой 101 миллион тенге задержан сотрудник департамента госдоходов ( ВИДЕО С ЗАДЕРЖАНИЯ)
Задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев.
Об этом сообщает пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в официальном пресс-релизе.
— 13 июля текущего года, Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области после получения оставшейся суммы взятки в размере 25 млн. тенге за прекращение уголовного дела по факту лжепредпринимательства и дальнейшее покровительство задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев, — сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства. — Общая сумма взятки составила 101 млн.тенге.
Подозреваемый водворен в ИВС ДВД Уральска, проводится досудебное расследование.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
101 миллион, с ума сойти уже размер взяток дошел. скорее всего дело с «обналом» связано или «лжепредприятие»… 101 миллион)))… дурдом! Тот кто учился по Болашаку походу ставки конкретно поднял у нас в городе… 101 миллион, вы уже совсем с катушек съехали?… скоро можете допрыгаться!