В Уральске со взяткой 101 миллион тенге задержан сотрудник департамента госдоходов ( ВИДЕО С ЗАДЕРЖАНИЯ)

Задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев.

Об этом сообщает пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в официальном пресс-релизе.

— 13 июля текущего года, Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области после получения оставшейся суммы взятки в размере 25 млн. тенге за прекращение уголовного дела по факту лжепредпринимательства и дальнейшее покровительство задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев, — сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства. — Общая сумма взятки составила 101 млн.тенге.

Подозреваемый водворен в ИВС ДВД Уральска, проводится досудебное расследование.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА