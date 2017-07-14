В Уральске в аварии пострадал старший офицер ДГД ЗКО

В результате ДТП сотрудник департамента государственных доходов по ЗКО получил резанные раны правого, — сообщает корреспондент «УН» со ссылкой на пресс- службу УВД Уральска

— Вчера, 13 июля, примерно в 14-50 часов в водитель Р. 1991г года рождения, управляя транспортным средством марки «Форд Фокус»,на пересечении улиц Алмазова и Мендалиева не уступил дорогу автомобилю «Шкода Рапид»,движущегося по главной дороге по улице Мендалиева в Южном направлении и допустил столкновение с ним, — сообщает пресс-служба УВД Уральска. – Автомобилем «Шкода Рапид» старший офицер ДГД ЗКО, 1985 года рождения.

По версии пресс-службы УВД Уральска, в результате ДТП в травмпункт ГМБ был доставлен водитель «Шкода Рапид» с диагнозом «резаные раны правого предплечья», и после осмотра врачами был отпущен домой.

В результате ДТП транспортным средствам был причинен материальный ущерб.

Акмарал Шаяхметова