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Опубликовано: Пт, Июл 14th, 2017
217 ЗКО / Картина дня

В Уральске в аварии пострадал старший офицер ДГД ЗКО

В результате ДТП сотрудник департамента государственных доходов по ЗКО получил резанные раны правого, — сообщает корреспондент «УН» со ссылкой на пресс- службу УВД Уральска

 

— Вчера, 13 июля,  примерно в 14-50 часов в водитель Р. 1991г года рождения, управляя транспортным средством  марки «Форд Фокус»,на пересечении улиц Алмазова и  Мендалиева не уступил дорогу автомобилю  «Шкода Рапид»,движущегося по главной дороге по улице Мендалиева в Южном направлении  и допустил столкновение с ним, — сообщает пресс-служба УВД Уральска. – Автомобилем «Шкода Рапид» старший офицер ДГД ЗКО, 1985 года рождения.

По версии пресс-службы УВД Уральска, в результате ДТП в травмпункт ГМБ был доставлен водитель «Шкода Рапид» с диагнозом «резаные раны правого предплечья», и  после осмотра врачами был отпущен домой.

В результате ДТП транспортным средствам был причинен материальный ущерб.

Акмарал Шаяхметова

 

 

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