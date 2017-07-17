Антикоррупционное ведомство возбудило уголовное дело в отношении чиновников  управления культуры, архивов и документации по ЗКО

Однако конкретно кому-либо обвинение предъявлено не было и по какой именно статье обвиняются чиновники неизвестно.

Об этом в ответе на редакционный запрос сообщил начальник департамента национального бюро по противодействию коррупции агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Максат Кожабаев .

Напомним ранее, руководитель вышеуказанного ведомства Даулеткерей Кусаинов, проработавший на этой должности более трёх лет, написал заявление на увольнение по собственному желанию. По словам экс-чиновника, его состояние здоровья не позволяет продолжать службу.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА