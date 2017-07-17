Погода +31oC
$326.72=
372.89=
5.48=
Опубликовано: Пн, Июл 17th, 2017
2 Власть / ЗКО / Картина дня

Антикоррупционное ведомство возбудило уголовное дело в отношении чиновников  управления культуры, архивов и документации по ЗКО

Однако конкретно кому-либо обвинение предъявлено не было и по какой именно статье обвиняются чиновники неизвестно.

 

Об этом в ответе на редакционный запрос сообщил начальник департамента  национального бюро по противодействию коррупции  агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Максат Кожабаев .

Напомним ранее, руководитель вышеуказанного ведомства Даулеткерей Кусаинов, проработавший на этой должности более трёх лет, написал заявление на увольнение по собственному желанию. По словам экс-чиновника, его состояние здоровья не позволяет продолжать службу.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-17
Утром31 ℃
Днем38.4 ℃
Вечером34.17 ℃
Ночью21.66 ℃
Влажность23 %
ДавлениеhPa 1024.37
Скорость ветра3.16 м/с
2017-07-18
Утром26.91 ℃
Днем32.69 ℃
Вечером30.16 ℃
Ночью25.1 ℃
Влажность24 %
ДавлениеhPa 1021.07
Скорость ветра4.77 м/с