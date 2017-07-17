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Опубликовано: Пн, Июл 17th, 2017
204 Деньги / ЗКО / Картина дня

На ТЭЦ Уральска прекращена подача газа из-за долга АО «Жайыктеплоэнерго»

С прошлой пятницы уральцы  греют воду чайниками. АО « Казтрансгазаймак» в очередной раз отключил подачу горячей воды к Уральской  ТЭЦ.

АО «Жайыктеплоэнерго» задолжало газоподающей компании порядка 220 миллионов тенге , а население, в свою очередь, должно «ЖТЭ» почти полмиллиарда тенге. Как сообщил генеральный директор предприятия Мурат БАЙМЕНОВ, они пробуют все пути выхода из сложившейся ситуации – начиная с исков в суд и обходов по домам, заканчивая арестами машин и запретами на выезд из страны. «Брать кредит, чтобы погасить долги, мы более не намерены, поскольку и так должны одному из банков второго уровня выплатить многомиллионный кредит, с процентами, который брали в этом году», — пояснил Байменов.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ

Один комментарий
  1. Честный потребитель says:
    17 июля 2017 в 13:13

    с 15 июля нет горячей воды в доме по ул.Алмазова 73. Возможно ее и по городу нет, но меня это мало волнует. Я плачу исправно все коммунальные платежи, у меня нет долгов перед Жаиктеплоэнерго в частности. Почему я должна страдать от проблем, с которыми сталкивается та или иная организация, это есть ущемление моих прав как потребителя. Сейчас из крана по подаче горячей воды идет холодная вода, пусть на улице жара 30-35 градусов, но почему я должна дополнительно греть воду, что бы помыть посуду, голову и т.д. Значит в этих предприятиях не работают определенные отделы, отвечающие за оплату, маркетинг и т.д. Почему должны страдать люди-добросовестные плательщики, да еще платить за подогрев воды, которого нет. Вода то течет из крана для горячей воды, счетчик крутит или это все специально так задумано. С миру по нитке-голому рубашка. Гнать таких руководителей, работников если не справляются со своими обязанностями. Да еще как монополисты, зарплату получают нехилую, за счет бес конца повышающих тарифов.

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