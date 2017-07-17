На ТЭЦ Уральска прекращена подача газа из-за долга АО «Жайыктеплоэнерго»

С прошлой пятницы уральцы греют воду чайниками. АО « Казтрансгазаймак» в очередной раз отключил подачу горячей воды к Уральской ТЭЦ.

АО «Жайыктеплоэнерго» задолжало газоподающей компании порядка 220 миллионов тенге , а население, в свою очередь, должно «ЖТЭ» почти полмиллиарда тенге. Как сообщил генеральный директор предприятия Мурат БАЙМЕНОВ, они пробуют все пути выхода из сложившейся ситуации – начиная с исков в суд и обходов по домам, заканчивая арестами машин и запретами на выезд из страны. «Брать кредит, чтобы погасить долги, мы более не намерены, поскольку и так должны одному из банков второго уровня выплатить многомиллионный кредит, с процентами, который брали в этом году», — пояснил Байменов.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ