Kaspi вручил призы победителям акции

Шесть жителей Уральска стали победителями уникальной акции Kaspi.kz. Победителям вручили обещанные планшеты iPad mini. За торжественной церемонией награждения 12 июля в центральном офисе Kaspi в Уральске проследили корреспонденты «УН».

Такую акцию Kaspi провел в Уральске впервые. Напомним, что стартовала она 1 июня. Все, кто в течение месяца совершил хотя бы один платеж на сайте Kaspi.kz на сумму от 1 тысячи тенге, автоматически становился участником розыгрыша.

«В июне более 30 тысяч жителей Уральска воспользовались сервисом Kaspi.kz. Многие из них даже не знали об акции, просто совершали коммунальные платежи, пополняли баланс сотовых телефонов и оплачивали многие другие услуги. Шестерых призеров определил генератор случайных чисел. Обладателем главного приза стала 29-летняя Лайлим Султанова. Она получила в подарок от Kaspi планшет iPad и поездку в Алматы. Еще пять уральцев стали счастливыми обладателями iPad», — рассказали в Kaspi.

Выигрыш стал приятным сюрпризом для Розы Мутановой, Акылбека Ганиева, Николая Ибатуллина, Дины Имангалиевой и Альнура Надыргалиева.

«Сервисом пользуюсь давно, больше 5 лет. В месяц выполняю через него около 20 операций. У меня двое детей, так что, помимо коммунальных платежей, это оплата детского сада, пополнение баланса и другое. Это удобно – платить в любое время, например, ночью, не надо тратить время на очереди. Также в режиме реального времени высвечиваются задолженности. Очень была удивлена звонком и сообщением о выигрыше. Но Ipad придется весьма кстати!», — рассказала Дина.

«В момент сообщения о победе испытал очень приятное удивление. Не каждый день раздаются такие звонки… В нашей семье финансовой стороной, то есть бюджетом, занимаюсь я, поэтому и оплачиваю счета самостоятельно. У меня две дочки, обе посещают детский сад. Причем, ранее один из садов не был включен в перечень. Около года назад я обратился с просьбой включить и его, и мне пошли навстречу, так что я спокойно оплачиваю счета за сады только по интернету. В июне я также совершал обычные платежи, тем приятнее получать, практически ни за что, такие подарки», — отметил Альнур Надыргалиев.

Лайлим уже в ближайшее время вылетит в Алматы, где, посетив офис Kaspi, познакомится с Председателем правления Михаилом Ломтадзе и с большой командой, развивающей сервис Платежи на Kaspi.kz.

«Мы покажем нашей гостье, как работаем, совершенствуем сервис, расскажем о новых возможностях, которые помогают нашим любимым клиентам экономить время и деньги», — рассказали в Kaspi. «Уральская неделя» следит за развитием событий и готовит фоторепортаж о путешествии Лайлим.