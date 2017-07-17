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Опубликовано: Пн, Июл 17th, 2017
550 ЗКО / Картина дня

Пострадавшей от крупного града в Дарьинске ЗКО аким привез мешок цемента(ВИДЕО)

А также 25-килограммовый мешок шпаклевки. Другой помощи от властей пока не было.

Об этом сообщила жительница Дарьинска Роза Толегенова.

— Из-за града у меня потёк потолок и испорчена мебель, — рассказывает Роза Толегенова, — а аким привёз мне только шпаклевку и цемент. Это как они оценили, что мне будет этих стройматериалов достаточно? Никаких независимых оценщиков у нас не было.

По словам женщины, в акимате от жителей приняли только 5 заявлений на возмещение ущерба.

 

В акимате Дарьинского сельского округа комментировать ситуацию отказались.

Напомним, вечером 11 июля в селе Дарьинск Зеленовского района прошёл крупный град, в результате которого пострадало имущество сельчан. В частности, были побиты крыши домов, принесен ущерб плодово-ягодным насаждениям и умерли  куры. К слову, «Казгидромет» не предупреждал жителей села о предстоящей непогоде, сославшись на то, что град трудно предсказать.

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

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