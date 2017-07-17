В ЗКО прекращено уголовное дело в отношении участкового полицейского, избившего парня

Уголовное дело в отношении капитана полиции, участкового Успеновского сельского округа Самата Жаймагамбетова было прекращено за отсутствием состава преступления.

Об этом сообщил руководитель департамента национального бюро по противодействию коррупции агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Максат Кожабаев в ответе на редакционный запрос.

Напомним, сельский участковый Самат Жаймагамбетов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий». Уголовное дело возбуждено на основании заявления 25- летнего Эльдара Мукашева. По его словам, полицейский совершенно необоснованно скрутил его, повёз в город, избил и бросил посреди дороги. Имеются и видеодоказательства произошедшего, которые «УН» публиковала в мае текущего года. Сразу же после публикации статьи, ДВД ЗКО провел служебную проверку в отношении участкового и признал его действия незаконными.

История Эльдара Мукашева по ссылкам:

1) «Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский ( видео)

2) ДВД ЗКО прокомментировало скандальное видео с участием полицейского

3) Участковый из ЗКО, которого обвиняют в избиении мужчины, прокомментировал ситуацию ( аудио)

4) В ЗКО, с капитана, избившего мужчину, сняли погоны

Акмарал Шаяхметова