В Уральске пьяный прокурор учинил ДТП и скрылся с места аварии

А также матерился и дрался с полицейскими. Это случилось в позапрошлую пятницу, 7 июля, в половине шестого утра возле здания УВД города Уральска. Для его задержания дежурным полицейским пришлось вызвать подмогу.

По словам сотрудников УВД города Уральска( свои имена они отказались называть), 7 июля, в 5-30 утра, водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на знак «Пешеходный переход», едва не сбив людей, после чего уехал с места ДТП на огромной скорости. Для того, чтобы догнать правонарушителя, сотрудникам полиции пришлось вызвать подмогу. Водителем оказался 23- летний уроженец города Ленгер , Южно- Казахстанской области Галымжан Мынжасаров – сотрудник Управления комитета правовой статистики и специального учета ( подведомственное управление прокуратуры ЗКО – «УН»). А на пассажирском кресле, по словам сотрудников полиции сидел сотрудник природоохранной прокуратуры.

— Выйдя из авто, оба прокурора, начали нецензурно выражаться и оказали сопротивление сотрудникам полиции, — говорят полицейские. – Прокуроры устроили потасовку с сотрудниками батальона дорожной полиции, которая продолжалась несколько часов. И всё это происходило возле здания УВД Уральска. Угомонить разбушевавшихся прокуроров удалось лишь службе собственной безопасности прокуратуры области, которая прибыла на место происшествия по тревоге.

По словам сотрудников полиции, все материалы происшествия забрали себе органы прокуратуры, обещав, что сами досконально разберутся в случившемся. Однако оба прокурора остались на своих должностях.

К слову, заключение медицинских экспертов показало, что прокурор Мынжасаров на момент ДТП был пьян. «УН» обратилась за комментарием в прокуратуру области и на данный момент ждёт ответа.

Акмарал Шаяхметова