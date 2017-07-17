В ЗКО пьяного прокурора, учинившего ДПТ, уволили и лишили водительских прав

Управление комитета правовой статистики подтверждает информацию, что прокурор Галымжан Мынжасаров, будучи пьяным наехал на пешеходный знак, и сообщает, что он был уволен из органов в тот же день.

— Решением административного суда, Мынжасаров был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьями 608, части 3 и 611, части 2 КоАП РК и лишен водительских прав, сроком на 5 лет, — сообщает пресс-служба ведомства. – Приказом начальника управления, он уволен из органов по отрицательным мотивам.

Касательно того, что полиция обвиняет Мынжасарова в оскорблении и драке, пресс-служба управления комитета правовой статистики по ЗКО не комментирует.

Напомним, что сотрудники батальона дорожной полиции пожаловались на прокурора вышеуказанного управления. По их словам, 23-летний Галымжан Мынжасаров будучи пьяным, наехал на дорожный знак, а затем на высокой скорости начал уезжать от полицейских, игнорируя их призывы остановиться. Для того, чтобы его остановить полиции пришлось вызвать подмогу. Также, сотрудники дорожного батальона пожаловались, что Мынжасаров «оскорблял отборным матом, которому позавидовали бы видавшие виды рецидивисты» и угрожали их уволить.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА