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Опубликовано: Вт, Июл 18th, 2017
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Футболист, игравший за «Акжайык» Уральска, серьезно пострадал в ДТП

Как сообщает prosports.kz, бывший полузащитник сборной Казахстана Вячеслав Эрбес попал в автомобильную аварию, получив серьезные повреждения.

Причины дорожного инцидента неизвестны, однако сообщается, что ДТП случилось на трассе в Восточно-Казахстанской области.

Операцию на позвоночнике 29-летнему футболисту проведут в Усть-Каменогорске.

Напомним, воспитанник усть-каменогорского футбола Вячеслав Эрбес с 2006 по 2015 годы с перерывами выступал за «Восток». Также выступал за столичный «Локомотив», карагандинский «Шахтер», уральский «Акжайык». Последним клубом был «Махтаарал» из Южно-Казахстанской области. Футбольную карьеру Эрбес завершил в конце 2016 года.

Всего в КПЛ сыграл 103 матча, забил 12 мячей. В составе сборной Казахстана провел 7 матчей.

Ныне Вячеслав Эрбес занимается тренерской деятельностью.

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