Спасатели Уральска в очередной раз спасли тонущего ребенка

В минувшие выходные спасатели спасли пятилетнего малыша. Еще одного тонущего – пьяного мужчину помогли спасти волонтеры.

— Во время нашего дежурства на пляж в районе завода «Металлист» пришла женщина с семью детьми дошкольного возраста. Мы сразу взяли их под контроль. Сами понимаете, одному взрослому трудно уследить за ватагой непоседливых ребят, — рассказал дежуривший на пляже руководитель спасательного подразделения №1 Тимур Бегалиев. —

Через некоторое время один из малышей, игравших в воде, стал тонуть в двух метрах от берега, там неглубоко. Мальчик споткнулся и из-за сильного течения не смог встать и стал захлебываться. Мы успели вытащить мальчика из воды в тот момент, когда над водой была только его рука.

Спасатель рассказал, что убедившись, что жизни ребенка ничего не угрожает, передали его матери.

— Мы провели с женщиной разъяснительную беседу и объяснили, что ее беспечность могла привести к непоправимым последствиям, — сказал Бегалиев.

Второй случай произошел также на реке Урал. Тревогу забили волонтеры, осуществлявшие патрулирование на стихийном пляже в поселке Коминтерн. Волонтеры сообщили спасателям, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения переплывает реку. Прибывшие в указанное место главный спасатель Сергей Гохгальтер и спасатель Бекжан Айткалиев обнаружили мужчину, который держался на поверхности воды из последних сил. Пловец был поднят спасателями на борт спасательной лодки и доставлен на берег.

К слову, это не первый случай, когда волонтерами было предотвращено купание в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели напоминают: отдыхая на водоемах, в местах необорудованных для купания, уральцы подвергают свою жизнь серьезной опасности.

— Особенно будьте внимательны на реке Урал, которая отличается сильным течением и неровным дном. Ежегодно подмываются берега, в результате чего в реке много плавучих или осевших на дно реки топляков и карчи, встречаются камни, железные и бетонные конструкции. Меняется и рельеф дна, там, где в привычных местах раньше было мелко – сейчас может быть довольно глубоко, — сказала главный спасатель-психолог Лейла Абдрахманова.

Екатерина ЛИТВЯКОВА