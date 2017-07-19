Начальнику отдела департамента госдоходов вменяется получение взятки в 101 миллион тенге!!! Именно анонс этой новости украшает свежий номер «Уральской недели»,подробности в материале «Взятки не гладки» на стр3

Также на странице 2 очень важная информация для жителей Уральска что сидят без горячей воды!

Директор «Жаиктеплоэнерго» прокомментировал ситуацию но устроит ли жителей его ответ? К слову редакция будет дальше разбираться в вопросе отсутствия горячей воды в городе.

На странице 8-9 вышел фоторепортаж о граде выпавшем в Дарьинске, журналисты съездили в поселок и зафиксировали последствия стихии.

И еще много интересного в новом номере

«Уральской недели»