«Бессмысленное заявление» Захарченко

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко провозгласил «новое государство Малороссия» на территории Украины. По мнению как российских, так и украинских политологов, инициатива Захарченко «не была согласована с Кремлем» и «не связана с реальностью».

Во вторник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании «нового государства Малороссия» со столицей в Донецке. По замыслу Захарченко, оно должно состоять из 19 областей, которые сегодня входят в состав Украины – за исключением Крыма. Столица воображаемого государства расположилась в Донецке, а Киев будет считаться в нем культурно-историческим центром.

В ответ на заявление Захарченко президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Грузии, пообещал вернуть весь Донбасс в состав страны. По словам президента Украины, «Малороссию» постигнет та же судьба, что и забытый уже проект создания Новороссии от Одессы до Харькова.

«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — процитировал Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Кроме того, сразу после заявления Захарченко в пресс-службе главы самопровозглашенной Луганской народной республики отвергли участие в заседании, где было объявлено о создании нового государства Малороссия. В сообщении пресс-службы ЛНР говорится, что эта инициатива не обсуждалась с ее представителями.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что Захарченко «не осталось ничего делать, кроме как напоминать о себе подобными заявлениями». По мнению эксперта, в Кремле не знали об инициативе Захарченко.

«Почему такой проект создать не получится? Потому что структура власти на этих территориях похожа на советскую модель вождества, а не государства. Соответственно, эти люди, которые уничтожили конкурентов и сконцентрировали власть в своих руках, рассматривают территории как частную собственность. В такой ситуации объединение возможно только в случае недружественного поглощения. Например, если Захарченко поглощает Плотницкого (Игоря, главу самопровозглашенной ЛНР — ред.) или наоборот, Плотницкий поглощает Захарченко», — считает политолог.

По мнению эксперта, в Кремле рассматривают Захарченко исключительно как способ «дестабилизировать украинский режим».

«У России не хватает ресурсов, чтобы содержать Захарченко. России надоело его содержать, потому что деньги вкладываются, а результата нет. Единственный результат, который можно было бы от него ждать, это дестабилизация украинского режима, который в Кремле очень хотят наказать. Базовая цель — впихнуть эту горячую картошку назад за шиворот Порошенко с тем, чтобы он платил за разбитую посуду, а реальные социальные процессы на этой территории контролировались бы из Кремля. То есть, чтобы это была часть Украины, соответственно все обязанности платить пенсии, решать социальные проблемы лежали бы на украинском правительстве, плюс Украина бы получила как минимум два миллиона голосов против Киева, потому что после войны по-другому быть не может. А ситуацией в регионе управляла бы Москва. То есть за московские удовольствия платил бы Киев. Я думаю, что в Киеве тоже это понимают, и тоже со своей стороны произносят слова: завоюем, построим, но на эти шаги они не пойдут, потому что в таком случае, кончится режим поддержки и защиты со стороны запада», — уверен политолог.

В свою очередь украинский политолог Владимир Фесенко считает, что на заявление о создании Малороссии Захарченко подвиг его советник, писатель Захар Прилепин.

«Очень похоже, что идея не получила полного согласования в Москве и даже с ближайшими коллегами в Луганске. Возможно, они тоже связались с Москвой и там им подтвердили, что никакого согласия на это нет. Думаю, это такое самотворчество прежде всего Прилепина и отчасти Захарченко, который вообще склонен к неадекватным заявлениям. Он обещал и Киев завоевать и в Берлин приехать как победитель, он явно имеет наполеоновские комплексы, поэтому Захар Прилепин знал на какие точки нажимать. Я думаю, эта инициатива неосуществима прежде всего потому, что она не отвечает интересам Москвы», — считает Фесенко.

Сам советник главы ДНР, писатель Захар Прилепин заявил что, в Донбассе хотели «сделать сюрприз и для Москвы, и для Вашингтона, и, конечно, для Киева».

По словам Прилепина, в течение трех лет в Донецке накапливали силы, наблюдая «за сиюмоментным суицидом Украины». И теперь Донецк «способен взять на себя столичные функции и готов обеспечить законность и правопорядок при помощи своих вооруженных сил на любых территориях Малороссии», — заявил писатель.

Владимир Фесенко также отметил, что идея создания Малороссии напрямую противоречит соблюдению минских соглашений, «часть которых в Москве хотя и считают невыполнимыми, но все же не готовы от них отказываться».

«В Москве к минским соглашениям относятся как к священной корове. Считают, что переиграли украинцев. И не намерены после 2,5 лет переговоров ломать все из-за каких-то Прилепина и Захарченко. Дело в том, что сама идея абсолютно неадекватна. Прилепин не понимает Украину, он представляет Украину по-гоголевски, как Малороссию, Но с представлениями 19 века, с российским взглядом на Украину как на искусственный проект в Украине ты ничего не добьешься. Кроме того эти люди не понимают, что для жителей Донецка называть себя малороссами — это на грани оскорбления даже для тех, кто не любит Украину. Ты либо украинец, либо русский», — пояснил Фесенко.

Политолог также предположил, что в Москве к идее создания Малороссии отнесутся «критично» и «возможно, используют это как политическую страшилку для запада, чтобы, к примеру, попугать молодого президента Франции Эманюэля Макрона».

Директор Центра политической конъюнктуры и близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков назвал заявление Захарченко «бессмысленным» и заявил, что проект «Малороссия» не имеет отношения к реальной политике.

«Проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР. В самом руководстве ДНР многие его считают несерьезным. Поэтому этот проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения», — сказал политолог.

В беседе с «Новой газетой» Чеснаков добавил, что считает эту инициативу «несвоевременной и странной».

«Обсуждение тонкостей бессмысленного заявления думаю, смысла не имеет», — заключил эксперт.

В свою очередь, в Кремле заявление о создании Малороссии назвали

«личной инициативой Захарченко».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российские власти «об этом узнали сегодня утром из СМИ» и отметил, что «мы остаемся приверженными минским договоренностями».

Андрей Дубровский Новая газета