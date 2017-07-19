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Опубликовано: Ср, Июл 19th, 2017
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Казахстан рассматривает введение обязательной вакцинации

Казахстан после случаев отказа от прививок по религиозным соображениям гражданами рассматривает вопрос введения обязательной вакцинации. Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев сегодня на брифинге в правительстве в Астане сказал, что данная норма по итогам обсуждений, возможно, будет включена в пакет поправок к законодательству. По его словам, пока решение по этому поводу не принято.

Министр заметил, что в Казахстане есть случаи отказа граждан от вакцинации по религиозным мотивам. «Есть такие люди и среди мусульман, и среди христиан. Здесь много зависит от разъяснительной работы. Потому что насильно заставить человека сделать прививку или перелить кровь мы не имеем права. Это зависит от сознания и ответственности самих граждан», — сказал министр Ермекбаев, слова которого приводят местные новостные сайты.

Случаи отказов родителей делать прививки детям в Казахстане нередки. Многие это связывают с консервативными религиозными взглядами, в отдельных случаях говорят и о недоброкачественной вакцине. По официальным данным, в стране насчитывается около 10 тысяч детей, родители которых отказываются от их вакцинации. Четвертая часть из них проживает в Актюбинской области.

Радио Азаттык

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