Китай начал блокировать WhatsApp
Китайские власти начали частично блокировать мессенджер WhatsApp. Решение было принято правительством страны, пишет The New York Times со ссылкой на неназванный источник. Частичную блокировку подтвердили эксперты.
По информации газеты, многие пользователи лишились возможности отправлять фотографии и видео, а некоторые не могут отправлять даже обычные сообщения.
Представители WhatsApp никак не прокомментировали блокировку.
WhatsApp принадлежит Facebook, которая заблокирована в Китае с 2009 года. В 2014 году власти страны закрыли доступ к еще одному сервису компании — Instagram.