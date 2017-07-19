Начальник УВД города Уральска: Прокурор действительно учинил ДТП, однако потасовок не устраивал

По словам Мирлана Айкенова, он лично присутствовал во время задержания прокурора управления комитета правовой статистики Галымжана Мынжасарова.

— Я выехал сам лично на место задержания Галымжана Мынжасарова, — говорит начальник УВД Уральска. — Эти двое не могли оказать никакого сопротивления. И исключено что они кого-то оскорбляли. Их доставили в УВД, опросили и передали сотрудникам областной прокуратуры. Больше ничего не было.

Напомним, что сотрудник комитета правовой статистики, прокурор Галымжан Мынжасаров совершил ДТП, наехав на знак пешеходного перехода. В настоящее время он отстранен от должности и лишен водительских прав.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА