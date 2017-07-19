Начальник УВД города Уральска: Прокурор действительно учинил ДТП, однако потасовок не устраивал
По словам Мирлана Айкенова, он лично присутствовал во время задержания прокурора управления комитета правовой статистики Галымжана Мынжасарова.
— Я выехал сам лично на место задержания Галымжана Мынжасарова, — говорит начальник УВД Уральска. — Эти двое не могли оказать никакого сопротивления. И исключено что они кого-то оскорбляли. Их доставили в УВД, опросили и передали сотрудникам областной прокуратуры. Больше ничего не было.
Напомним, что сотрудник комитета правовой статистики, прокурор Галымжан Мынжасаров совершил ДТП, наехав на знак пешеходного перехода. В настоящее время он отстранен от должности и лишен водительских прав.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Так где правда? УВОЛЕН по отрицательным мотивам или ОТСТРАНЁН от занимаемой должности?
ЧО, «заднюю включили»….?
Агашки-татешки подключились? Звонки, слёзные просьбы, поручительства «уважаемых людей» ….. и снова пьяное хамло с корочками на улицах города будет творить беспредел? Ведь для них всё произошедшее ни когда не станет уроком…а как раз таки и наоборот — утверждением в мысли, что всё и всегда можно «разрулить» с помощью покровителей.
Мрачноватая картина вырисовывается, хотя и вовсе не нова.
Я выехал сам лично на место задержания Галымжана Мынжасарова, — говорит начальник УВД Уральска. — Эти двое не могли оказать никакого сопротивления.
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Какое-то, очень мягко говоря, лукавство… Задержание нетрезвого водителя — обычное рутинное дело рядовых работников ДПС! Какая была необходимость в этом: «Я выехал сам лично на место задержания»??? Только особые обстоятельства требуют присутствие начальника УВД!!! У него столько заместителей, есть начальники отделов!!! Не уровень это начальника УВД! Странно………… Если начальник УВД будет выезжать лично по таким пустякам, то….непонятно….. или все таки были исключительные обстоятельства??? Или попросили лично приехать?
А это высказывание: » Эти двое не могли оказать никакого сопротивления» любого поставить в тупик……. Почему » Эти двое не могли оказать никакого сопротивления» не просто сопротивления, а «никакого сопротивления» вообще….. В силу каких причин » Эти двое не могли оказать никакого сопротивления»??? Наши же защитники создают угрозу нашей жизни и здоровью! Передавят всех налогоплательщиков, не дай БОГ, как будет государство существовать?…
Вот и у нас свой «усенов» появился. Эпидемия…однако.
Завтра скажут что был трезв, и постановления о признания вины специализированного административного суда г.Уральска за №2712-17-00-3/4946 от 11 июля 2017г отменят. ДЕМОКРАТИЯ Ватник )))
отстранен от должности — это значит он от занимаемой должности еще не уволен
менты задний включили.прокуратура надавила вот они и переобулись