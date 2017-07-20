Строительство катка с искусственным льдом на стадионе «Юность» в Уральске планируется завершить до конца этого года

Заказчиком возведения данного спортивного сооружения является компания КПО б.в., которая скрывает суммы затрат на эти работы.

Сейчас на стадионе «Юность» идет укладка труб охлаждающей системы, которая сможет поддерживать необходимую температуру. Их устанавливают по всей площади поля.

В официальном ответе на запрос «УН» в компании КПО б.в. сообщили, что каток не будет крытым. Его размеры: 116х68 метров, общая площадь — 7888 квадратных метра.

— Условия эксплуатации объекта — до температуры наружного воздуха +10°С, — говорится в ответе на запрос. – Сумма, затрачиваемая на возведение данного объекта, может быть озвучена только после завершения строительства. Сдача в эксплуатацию катка планируется на конец 2017 года.

Напомним, что работы по строительству искусственного льда на стадионе «Юность» были начаты в конце прошлого года. В связи с этим матчи первенства России по хоккею с мячом, где участвовали уральские спортсмены, проходили на стадионе «Стеновик» в поселке Зачаганск.

Текст и фото: Екатерина ЛИТВЯКОВА