В южных районах ЗКО почти месяц горит степь

Гани Гумаров:

Сгорела угодья более сотни крестьянских хозяйств. Нарын-пески, южная часть Жангалинского района, территории Копжасарского, Маштексайского, Айдарханского Жанаказинского с/о в Бокейординском районе и южные округа Акжаикского района. Приличная территоря, наверное, больше территории Бельгии и Нидерландов.

Как теперь население заготовит сено на зиму?

К чему пришла государственная система, которая не способна потушить степной пожар. Ну не имеет средств. Не может приобрести трактор с плугом. Зато по джипу для акимов могут.

Какой вывод? Властям нравиться собственное удобство и на проблемы сельчан плевать? Эту страну с такими чиновниками наверное ничто не спасет.