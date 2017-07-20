Журнал Time включил Назарбаева в список диктаторов и назвал возможных преемников власти в Казахстане

Журнал Time составил список «5 наций, которыми руководят диктаторы». Казахстан занял третье место.

Автор статьи поясняет, что действующий президент Нурсултан Назарбаев занимает свой пост с 1991 года. В 2015 году он выиграл выборы, набрав 98 процентов голосов, превысив порог 95,5%, заработанных в 2011-ом.

Страна имеет природные богатства и в настоящий момент 21 процент экономики Казахстана держится на нефти.

Такое положение дел позволило стать государству экономическим лидером в Центральной Азии, превратив её в региональный политический и инвестиционный центр.

Time уточняет, ключевые секторы экономики находятся под прямым или косвенным контролем государства.

Также издание считает, что придёт время, когда будущие лидеры будут бороться за то, чтобы избавиться от зависимости от чёрного золота.

При этом, журнал видит самых явных претендентов на роль главы государства. В их числе Дарига Назарбаева, и её сын Нурали Алиев.

Поводом для составления списка послужила смерть Фиделя Кастро, правившего Кубой на протяжении полувека.

«Фидель мертв и похоронен. Его будут называть последним воином «Холодной войны». Но есть еще много режимов, которые находятся у власти на протяжении десятилетий», — говорится в предисловии к статье.

На первое место в рейтинге диктаторов Time поместил брата Фиделя Кастро — Рауля Кастро. Издание отмечает, даже несмотря на то, его президентский срок заканчивается в 2018 году, он продолжит оказывать влияние на политическую ситуацию в стране.

На втором месте — президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На четвёртом — 92-летний лидер Зимбабве Роберт Мугабе.

И венчает пятёрку руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын.

Нурсултан Назарбаев ранее заявил, те, кто считает, что Казахстаном правит диктатор, ничего не знает о жизни в республике.

Дарига Назарбаева, являющаяся сейчас сенатором, комментировала предположение о том, что управление страной может перейти к ней.

Нурали Алиев, поработав некоторое время заместителем акима Астаны, ушёл с поста, заявив, что теперь будет «заниматься своим любимым делом в бизнес-среде».

Журнал Time — американский еженедельный журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке, освещающий рейтинг людей за период (год, столетие и т. д.).

Издание ведёт номинацию Человек года. В 2007 году её получил президент России Владимир Путин. В нынешнем 2016 году, Человеком года, по мнению Time, стал Дональд Трамп.

kazday.kz