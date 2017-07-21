Что можно увидеть в Душанбе за один день (Фоторепортаж)
Сегодня мы предлагаем вам отправиться с нами в Таджикистан. Посетить столицу страны Душанбе и побывать в древней Гиссарской крепости.
Сегодня мы предлагаем вам отправиться с нами в Таджикистан. Посетить столицу страны Душанбе и побывать в древней Гиссарской крепости.
|Утром
|26 ℃
|Днем
|31.21 ℃
|Вечером
|29.72 ℃
|Ночью
|21.23 ℃
|Влажность
|64 %
|Давление
|hPa 1016.33
|Скорость ветра
|4.11 м/с
|Утром
|20.13 ℃
|Днем
|27.51 ℃
|Вечером
|27.46 ℃
|Ночью
|20.62 ℃
|Влажность
|62 %
|Давление
|hPa 1019.92
|Скорость ветра
|5.36 м/с
«…в окрестностях Ташкента…» Исправьте.
спасибо большое, было бы неплохо если бы дали больше инфы про цены, стоимость проживания в сутки и тд