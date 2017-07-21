Погода +26oC
$325.56
374.46
5.51
Опубликовано: Пт, Июл 21st, 2017
219 Главная тема / Картина дня / Свободное время / Фоторепортаж

Что можно увидеть в Душанбе за один день (Фоторепортаж)

Сегодня мы предлагаем вам отправиться с нами в Таджикистан. Посетить столицу страны Душанбе и побывать в древней Гиссарской крепости. 

Для просмотра пройдите по ссылке — Душанбе — город контрастов

2 комментария
  1. уке says:
    21 июля 2017 в 14:25

    «…в окрестностях Ташкента…» Исправьте.

    0
    0
    Ответить
  2. Dariq says:
    21 июля 2017 в 14:27

    спасибо большое, было бы неплохо если бы дали больше инфы про цены, стоимость проживания в сутки и тд

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-21
Утром26 ℃
Днем31.21 ℃
Вечером29.72 ℃
Ночью21.23 ℃
Влажность64 %
ДавлениеhPa 1016.33
Скорость ветра4.11 м/с
2017-07-22
Утром20.13 ℃
Днем27.51 ℃
Вечером27.46 ℃
Ночью20.62 ℃
Влажность62 %
ДавлениеhPa 1019.92
Скорость ветра5.36 м/с