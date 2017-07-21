Доверяют ли казахстанцы людям в погонах? (ИНФОГРАФИКА)

Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан Казахстана на тему «Доверие к представителям правоохранительных органов».

Участниками его стали 1966 граждан, проживающих в Астане, Алматы и во всех 14 областных центрах. 70% из респондентов – женщины; 30%, соответственно, – мужчины старше 16 лет. Для этой выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 90% не превышает 0,97%, — отмечает DEMOSCOPE.

Методы опроса – интервью по телефону и онлайн. Проведён он был во второй половине июня-первой декаде июля 2017 года.

Результаты этого исследования показали, что казахстанцы от 70 и старше в большей степени склонны доверять людям в погонах. Таких из респондентов за 70 – около 47,8%. При этом больше всего пожилые граждане уважают сотрудников органов внутренних дел (33%) и нацбезопасности (31,8%).

И именно эта категория казахстанцев как никакая другая довольна работой своего участкового (33,4%), в то время как 38% в возрасте 50-59 лет и 36% в возрасте 60-69 никогда с ним не встречались. Интересно, что в большей степени знакомы с участковым те, кому от 16 до 29 – 20,3% и от 30 до 39 лет – 22,77%.

А не доверяют органам в большей степени казахстанцы 40-49 лет – 8,9% из них считают людей в погонах слишком коррумпированными и непрофессиональными.

Другие результаты опроса можно увидеть в инфографике, подготовленной Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения.

Demoscope – бюро экспресс-мониторинга общественного мнения при Международном центре журналистики MediaNet. Не является социологическим институтом в классическом смысле и не претендует на интерпретацию сложных коннотаций и социологических портретов. Цель – оперативно выяснять мнения граждан Казахстана по актуальным темам.



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