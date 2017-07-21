61-летний Омирбек Жампозов 20 июля около 14:00 из припаркованного у здания прокуратуры Целиноградского района Volkswagen Passat произвел выстрелы пр сотрудникам правоохранительных органов. Огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Ж. Алибаев и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района А. Пшембаев. Позже нападавший был обнаружен мертвым в салоне своего автомобиля на территории мемориального комплекса АЛЖИР (советский концлагерь жен изменников родины). Мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в область сердца.

Омирбек Жампозов занимал должность генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, он являлся подсудимым по уголовному делу о растрате более 600 миллионов тенге. Ему и еще пяти подсудимым были предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» в старой редакции УК РК.

18 июля 2017 года в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде пяти лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 16:00 20 июля.

Омирбек Жампозов в своем предсмертном видео назвал дело в суде сфабрикованным от начала до конца. Видеозаписи появились на YouTube ночью после стрельбы.

«Это обвинение стало для меня большим испытанием в моём почтенном возрасте. До сегодняшнего дня я достойно переживал все невзгоды и никому не жаловался. Всё происходящее иногда казалось мне настолько нереальным, что я думал, что вижу сон. Говорил себе: «Такого не может быть». Но, к сожалению, это была реальность. Надеюсь, на это обратят внимание люди, которые находятся у власти, но может быть уже поздно», – говорит бывший гендиректор РГП «Казводхоз».

Действия правоохранительных органов он сравнивает с годами репрессий, когда были расстреляны сотни ни в чём не повинных казахстанцев. А судья Толеген Тургамбаев (председатель Целиноградского районного суда), по его словам, вёл себя так, будто его лично нанял гособвинитель.

Омирбек Жампозов в видеообращении называет имена двух следователей, работавших над делом. Это Алмат Мырзалиев и Бауыржан Садуакасов. «Сфабрикованное финполовцами дело постоянно разваливалось. Меня обвинили в хищении 620 млн тенге при строительстве Преображенского гидроузла. Но объект ещё не завершён, и факты переплаты или недоплаты не могут квалифицироваться как хищения», – говорит он. Он рассказывает, что он не только ничего не крал, но ещё и сэкономил государственные деньги.

Бахыт Каиржанова, адвокат Омирбека Жампозова:

— Будучи с другими адвокатами, он неоднократно писал жалобы на то беззаконие, которое творится. На одностороннее следствие, на то, что выборочно в качестве подозреваемых определили, а те, кто реально виноват – находятся на свободе.

Сегодня судья Верховного суда в кулуарах расширенного совещания судей в Астане прокомментировал ситуацию, отвечая на вопрос, как в дальнейшем может отразится ход судебного разбирательства в отношении погибшего Омиржана Жампозова. «Во-первых, полностью вся информация по данному делу недоступна. Это будет выясняться в ходе расследования. Причины могут быть любыми, либо личная неприязнь, либо несогласие с позицией прокурора — почему именно стрельба произошла у здания прокуратуры. Это все будет выясняться в ходе расследования», — отметил судья Верховного суда Ербол Рахимбеков. «Дело может быть прекращено только в отношении него в связи со смертью. Мы же не знаем, какой приговор будет, может оправдательный приговор будет. То есть до приговора, до принятия решения судом это все еще не подлежит обсуждению», — отметил судья. Он добавил, что по этой же причине не стоит пока говорить о том, какую ответственность понесет судья, рассматривавший дело в отношении погибшего.

Семья Омирбека Жампозова жила в двухкомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного обветшалого дома на окраине поселка Косши.

Вдова покойного рассказала СМИ рассказала о возможных причинах поступка и предсмертной записке мужа.

«35 лет уже, как мы женаты. Трое взрослых детей, семеро внуков. Живем дружно, как настоящая семья. Помогаем и уважаем друг друга. Сколько лет я его знаю, он постоянно работал, месяц не мог отдохнуть, 10 дней отпуска возьмет, съездит к родственникам и возвращается на работу. Такой он человек у меня был – работящий и честный. 27 лет работал заместителем райисполкома. Высокопоставленных знакомых нет, никогда никому ничего за трудоустройство не давали. Он сам поднялся по карьерной лестнице. Четыре года назад приехали в Астану и с прошлого года все это началось. Я ему говорю: «Может, ты где-то расписался не там». Он — нет, подделка была. Но вот, последний раз, когда он пришел, сказал: «Мне 10 лет дают просто так», — начала свой рассказ Ботагоз.

По ее словам, первый раз мужа забрали в полицию в октябре прошлого года.

«Он мне позвонил и сообщил, что его забирают в полицию. А я в это время в гостях была у детей, говорит: «Оказывается, мне 30 миллионов кто-то в коридоре дал». Когда следствие велось, никаких таких денег у нас не было. Но от него все равно не отставали, не знаю, почему. Он говорит: «Не переживай, все будет хорошо, они разберутся». До последнего думал, что все будет хорошо. Пока не вернулся с последнего заседания суда, где ему сказали, что 10 лет дадут, но в связи с возрастом, с учетом всех наград сократят на пять лет, но точно это было еще неизвестно», — поделилась вдова.

Женщина признается, что не подозревала о замыслах мужа, и до сих пор не может поверить в произошедшее самоубийство.

«У него много наград и медалей. Он у меня гениальный строитель. Довели его. Он внуков очень любил, не мог он с ними так поступить (плачет – Прим. автора). Не знаю, как я буду дальше без него жить. До того довели, что не дай Бог никому такого. Он честнейший человек, никогда лишнего никому не позволял. Я его даже уговаривала, давай в Турцию съездим, отдохнем. Он мне всегда отвечал «Зачем?» или «Потом, на пенсии» – все ему некогда было. О причинах (поступка – Прим. автора) — просто он не смог доказать, что он прав, что он ничего не брал. Посмотрите вокруг, у человека, который тут живет, есть 600 миллионов? Он сильно был обижен на этих людей, говорил: «Это же ужас, я не могу доказать, что дважды два – четыре, а они мне твердят, что будет десять. Я не смог доказать». Но я не думала, что он так поступит. Недавно, два-три дня назад, он спросил: «Вы без меня готовы жить?», а я даже не подозревала, о чем он спрашивает. Я подумала, что он имел в виду, что, если его посадят и он будет в тюрьме, как мы будем без него жить. Не подозревала, что так будет», — рассказала жена покойного.

Она также поведала хронологию двух последних дней жизни ее мужа и об оставленной предсмертной записке.

«Вчера у меня не было настроения, он мне говорит: «Поехали, отдохнем куда-нибудь». Посадил меня в машину и повез, знаете куда? В АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины – Прим. автора). Там он мне сказал: «Вот, женщины, не могли правду доказать, вот так и умерли. Смотри, сколько людей». Мы походили с ним по этому комплексу, потом вернулись домой, а по дороге внучку забрали, чтобы погостила у нас. Я ничего не подозревала. Сегодня утром, мы с внучкой еще спали, он ушел. Оказывается, тихо дверь закрыл и оставил нам записку. В ней ничего плохого ни про кого не написал, только попрощался с нами. Он у меня охотник, у него было ружье. Огнестрельное оружие у него со всеми необходимыми документами», — добавила супруга Омирбека Жампозова.

По материалам Today.kz, Tengrinews.kz, Информбюро