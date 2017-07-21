Омирбек Жампозов в видеообращении называет имена двух следователей, работавших над делом. Это Алмат Мырзалиев и Бауыржан Садуакасов.

«Сфабрикованное финполовцами дело постоянно разваливалось. Меня обвинили в хищении 620 млн тенге при строительстве Преображенского гидроузла. Но объект ещё не завершён, и факты переплаты или недоплаты не могут квалифицироваться как хищения», – говорит он.

Он рассказывает, что он не только ничего не крал, но ещё и сэкономил государственные деньги.