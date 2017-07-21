Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50 процентов
Новая система оплаты труда госслужащих может увеличить их оклады на 50 процентов. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По ее словам, сейчас внедряется новая система оплаты труда госслужащих, которая будет состоять из двух частей: постоянной и переменной.
«Постоянная подразумевает распределение должностей на основе факторно-бальной шкалы. То есть уровень занятия должности будет зависеть от того, какой вклад вносится в достижение стратегических целей госоргана. Если на сегодня оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать размер заработка от того, насколько работает госслужащий и его вносимый вклад», — рассказала Айгуль Шаимова в ходе брифинга в правительстве.
Она добавила, что вторая часть новой системы оплаты труда будет предполагать внедрение бонусов.
«Система назначения бонусов будет зависеть от оценки деятельности госслужащего, которая будет проводиться ежеквартально. Конечный итог – годовая оценка деятельности госслужащих, которая будет влиять на их результативность и решения вопроса о начислении бонусов», — сообщила она.
По ее словам, планируется, что бонусы будут получать «превосходные» и «эффективные» работники.
«Всего их разграничивается на 4 категории: «превосходные», «эффективные», «удовлетворительные» и «неэффективные». Мы планируем, что бонусы будут получать «превосходные» и «эффективные» работники», — пояснила Айгуль Шаимова.
Она отметила, что эта система пока находится на стадии обсуждения, ее опробация будет проходить в 2018 году на примере трех госорганов.
«Со следующего года планируется пилотное опробирование. После того как мы увидим все недостатки, плюсы и минусы, будем внедрять по всему Казахстану. По предварительным расчетам, заработная плата повысится порядка на 50 процентов. Это только предварительные расчеты, я не могу утверждать, что это так», — заключила Айгуль Шаимова.