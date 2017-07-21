Жители Уральска могут получить счета за горячую воду, которую отключили

Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Мурат Байменов сказал, что не может назвать точную дату возобновления подачи горячей воды. Кроме того, он предупредил, что потребители могут получить счета за горячую воду при ее отсутствии.

Об этом сообщил Мурат Байменов, гендиректор Жайыктеплоэнерго в разговоре с журналистом «Уральской недели». Он не смог сказать, когда возобновится подача горячей воды в городе, но заверил, что предприятие предпринимает все меры для решения вопроса. Он напомнил, что предприятие не может поставлять горячую воду в сеть, так как АО «КазТрансГазАймак» прекратило подачу газа на ТЭЦ из-за долгов Жайыктеплоэнерго. По словам Мурата Байменова большая часть задолженности образовалась из-за того, что образовалась большая задолженность потребителей за услуги Жайыктеплоэнерго.

— Меры, предпринимаемые ЖТЭ для сбора долгов с абонентов, эффективности не дают.

Мы увеличили количество групп, которые обходят квартиры с рейдами, в три раза. Сейчас их 15. Они обходят жильцов как в вечернее, так и в обеденное время. Пока результатов нет. Люди не открывают двери или заявляют, что платить не будут, — сказал Мурат Байменов.

Вместе с тем по словам Мурата Байменова долги за отопление и подачу горячей воды есть только у 10% абонентов предприятия.

— На данный момент из 67000 абонентов 6000 являются неплательщиками. Общий долг абонентов составляет 529 млн. тенге, — сказал Мурат Байменов.

Кроме того Мурат Байменов предупредил, что несмотря на отсутствие горячей воды в кранах, может сложиться ситуация, когда потребители получат счета за услуги горячей воды.

— Мы отвечаем только за подогрев воды. Вода принадлежит Водоканалу. Поэтому если потребитель открывает кран горячей воды и по ней бежит, пусть и не горячая, но вода, счетчик это посчитает. Перерасчета не будет. Если счетчик мотает кубы из горячего крана, то и оплачивать придется, как за горячую воду. Перекрывайте горячую воду. Когда мы возобновим подачу, сразу же сообщим, — сказал Мурат Байменов.

Напомним, что 14 июля «Жайыктеплоэнерго» прекратило подачу горячей воды в дома города. Причиной стал долг за газ перед «КазТрансГаз Аймак». На данный момент долг составляет 221 430 000 тенге.

Мария Мельникова