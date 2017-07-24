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Опубликовано: Пн, Июл 24th, 2017
583 ЗКО / Картина дня

На платном пляже в Уральске утонул подросток

Как стало известно «УН», несчастный случай произошел в эти выходные на одном из платных пляжей в городском парке культуры и отдыха.

Об этом рассказали очевидцы случившегося. Позже эту информацию подтвердили и в пресс-службе областного Департамента по ЧС.

— Несчастный случай на воде произошел в субботу, 22 июля, в 14.50 часов, — сообщили в ДЧС ЗКО. — На платном пляже утонул мальчик 2000 года рождения.

Как рассказали в ДЧС, на платных пляжах города несут дежурство собственные спасатели, что является главным условием для его существования. Спасатели же ДЧС несут службу на бесплатных пляжах области.

— Когда наши сотрудники прибыли к месту происшествия, мальчик уже не подавал признаков жизни, — сказали спасатели.

Светлана Зинченко, управляющая аквапарком «Бала-тау», где утонул мальчик, рассказала корреспонденту «УН», что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения, а в кафе неподалеку отдыхал его отец.

— Этот парень пришел на пляж с друзьями. Все они не умели плавать, но, несмотря на это, они решили спуститься с высокой горки в воду, которая предназначена для взрослых. Парни выглядели старше своих лет. Они спустились с горки по очереди и начали тонуть. Наши спасатели сразу же отреагировали и вытащили их из воды. Двое из парней пришли в себя сразу, третий еще был жив, когда ему начали делать непрямой массаж сердца. Но, несмотря на это, он умер, — рассказала Светалана Зинченко.

Екатерина ЛИТВЯКОВА,

Аида ЗАЙНУЛЛИЕВА

 

 

 

 

2 комментария
  1. скептик says:
    24 июля 2017 в 11:27

    Из статьи : «Светлана Зинченко, управляющая аквопарком «Бала-тау» , где утонул мальчик, рассказала корреспонденту «УН», что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения…» вопрос , а что у Светланы Зинченко на руках уже имеется акт вскрытия погибшего, что она сразу дала такой комментарий? не получится ли так как в России с «пьяным» мальчиком…или у нас привыкли имеющие недостатки в обеспечении безопасности сразу списывать на опьянение…и причем здесь парни выглядели старше своих лет..почему на пляже реализуют спиртное , пусть даже в кафе? имелась ли лицензия у кафе на торговлю спиртным? по улице с запахом спиртного не пройдешь, а на пляже вовсю употребляют…

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  2. Baldinini says:
    24 июля 2017 в 11:33

    «Как рассказали в ДЧС, на платных пляжах города несут дежурство собственные спасатели, что является главным условием для его существования. Спасатели же ДЧС несут службу на бесплатных пляжах области.»
    Пляж на «Русских банях».Там спасателей я не видел, МЧС ников тоже.
    Платный ли там пляж? Если да, то почему нет спасателей? Вышки спасательной тоже там нет

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