На платном пляже в Уральске утонул подросток

Как стало известно «УН», несчастный случай произошел в эти выходные на одном из платных пляжей в городском парке культуры и отдыха.

Об этом рассказали очевидцы случившегося. Позже эту информацию подтвердили и в пресс-службе областного Департамента по ЧС.

— Несчастный случай на воде произошел в субботу, 22 июля, в 14.50 часов, — сообщили в ДЧС ЗКО. — На платном пляже утонул мальчик 2000 года рождения.

Как рассказали в ДЧС, на платных пляжах города несут дежурство собственные спасатели, что является главным условием для его существования. Спасатели же ДЧС несут службу на бесплатных пляжах области.

— Когда наши сотрудники прибыли к месту происшествия, мальчик уже не подавал признаков жизни, — сказали спасатели.

Светлана Зинченко, управляющая аквапарком «Бала-тау», где утонул мальчик, рассказала корреспонденту «УН», что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения, а в кафе неподалеку отдыхал его отец.

— Этот парень пришел на пляж с друзьями. Все они не умели плавать, но, несмотря на это, они решили спуститься с высокой горки в воду, которая предназначена для взрослых. Парни выглядели старше своих лет. Они спустились с горки по очереди и начали тонуть. Наши спасатели сразу же отреагировали и вытащили их из воды. Двое из парней пришли в себя сразу, третий еще был жив, когда ему начали делать непрямой массаж сердца. Но, несмотря на это, он умер, — рассказала Светалана Зинченко.

Екатерина ЛИТВЯКОВА,

Аида ЗАЙНУЛЛИЕВА