На платном пляже в Уральске утонул подросток
Как стало известно «УН», несчастный случай произошел в эти выходные на одном из платных пляжей в городском парке культуры и отдыха.
Об этом рассказали очевидцы случившегося. Позже эту информацию подтвердили и в пресс-службе областного Департамента по ЧС.
— Несчастный случай на воде произошел в субботу, 22 июля, в 14.50 часов, — сообщили в ДЧС ЗКО. — На платном пляже утонул мальчик 2000 года рождения.
Как рассказали в ДЧС, на платных пляжах города несут дежурство собственные спасатели, что является главным условием для его существования. Спасатели же ДЧС несут службу на бесплатных пляжах области.
— Когда наши сотрудники прибыли к месту происшествия, мальчик уже не подавал признаков жизни, — сказали спасатели.
Светлана Зинченко, управляющая аквапарком «Бала-тау», где утонул мальчик, рассказала корреспонденту «УН», что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения, а в кафе неподалеку отдыхал его отец.
— Этот парень пришел на пляж с друзьями. Все они не умели плавать, но, несмотря на это, они решили спуститься с высокой горки в воду, которая предназначена для взрослых. Парни выглядели старше своих лет. Они спустились с горки по очереди и начали тонуть. Наши спасатели сразу же отреагировали и вытащили их из воды. Двое из парней пришли в себя сразу, третий еще был жив, когда ему начали делать непрямой массаж сердца. Но, несмотря на это, он умер, — рассказала Светалана Зинченко.
Екатерина ЛИТВЯКОВА,
Аида ЗАЙНУЛЛИЕВА
Из статьи : «Светлана Зинченко, управляющая аквопарком «Бала-тау» , где утонул мальчик, рассказала корреспонденту «УН», что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения…» вопрос , а что у Светланы Зинченко на руках уже имеется акт вскрытия погибшего, что она сразу дала такой комментарий? не получится ли так как в России с «пьяным» мальчиком…или у нас привыкли имеющие недостатки в обеспечении безопасности сразу списывать на опьянение…и причем здесь парни выглядели старше своих лет..почему на пляже реализуют спиртное , пусть даже в кафе? имелась ли лицензия у кафе на торговлю спиртным? по улице с запахом спиртного не пройдешь, а на пляже вовсю употребляют…
«Как рассказали в ДЧС, на платных пляжах города несут дежурство собственные спасатели, что является главным условием для его существования. Спасатели же ДЧС несут службу на бесплатных пляжах области.»
Пляж на «Русских банях».Там спасателей я не видел, МЧС ников тоже.
Платный ли там пляж? Если да, то почему нет спасателей? Вышки спасательной тоже там нет