Секция фит-бокса для девушек открылась в Уральске (Видео)

Как утверждает тренер по фит-боксу, да и сами девушки, посещающие эту секцию, занятия помогают им сбросить лишние килограммы.

Фит-бокс — это аэробно-силовые тренировки с короткими, но очень интенсивными подходами. Девушки получают нагрузку короткими интервалами, а аэробная работа с боксёрской грушей чередуется с силовыми упражнениями. Как результат – эффективное сжигание подкожного жира, крепкие мышцы в тонусе и красивая фигура.

Занятия по женскому фит-боксу проходят в боксерском зале «Арена» вечером по вторникам, четвергам и субботам.

— Прийти к нам может любая желающая похудеть и подкорректировать свою фигуру девушка, — сообщил тренер Рустам Сариев. – Ограничений в возрасте и весе у нас нет.

Отметим, что занятия в секции платные.

Подробный материал про секцию женского фит-бокса, вы можете прочитать в свежем номере «УН», который выйдет 26 июля, в среду.

Екатерина ЛИТВЯКОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ