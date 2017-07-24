Экс- начальник оперативно- криминалистического отдела УВД Уральска сбил насмерть женщину

Кроме 42-летней матери четверых детей, он сбил молодую девушку, которая сейчас находится в больнице. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина, во второй половине дня, в субботу, 22 июля.

По словам сестры погибшей женщины, Назгуль Уразаевой, её сестра Айгуль Сулейменова приехала в Уральск на свадьбу племянника.

— Моя сестра родом с Уральска, но много лет живет с мужем и детьми на станции Чалкар, Актюбинской области, — рассказывает Назгуль Уразаева. – На эти выходные она приехала с детьми в Уральск и остановилась в доме своего старшего сына, в районе Зачаганска.

Как рассказывает женщина, в субботу Айгуль вместе со своей приемной дочерью 22-летней Сандугаш пошла в парикмахерскую.

— Сестра стояла с девочкой на обочине дороге и разговаривала со своим старшим сыном по телефону, — говорит она. – В это время на них поехала машина «Хендай Туксон», водитель пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. Сначала он сбил Сандугаш, а затем и мою сестру Айгуль. Сандугаш со множественными переломами была доставлена на «Скорой» в больницу, а сестра умерла мгновенно, из-за травм, несовместимых с жизнью. При этом «скорую» водитель не вызвал, это сделали прохожие. Он закрылся в своей машине и сидел там до приезда дорожной полиции.

По информации Назгуль Уразаевой, человека, сбившего ее сестру, зовут Самат Наурузов, он бывший полицейский и до недавних пор работал криминалистом в УВД УРальска. В день аварии у парня была свадьба. Женщина боится, что своими связями Наурузов сможет повлиять на ход следствия.

— Этого парня дознаватель отпустил домой спустя пару часов после аварии, — рассказывает Назгуль. – На мои вопросы, почему его даже на пару суток не арестовали, дознаватель пояснил, что якобы зачем его задерживать, если он признает свою вину. Свидетелей ДТП тоже по этой же причине не стал опрашивать. Сотрудник полиции, занимающийся дознанием, не принял у нас заявления, сославшись на то, что по факту смерти уже начато досудебное производство. А еще сказал, что потерпевшими нас не признает, потому что у нее есть муж. А муж ее сейчас за тысячу километров от Уральска, в Актюбинской области. Мы так можем сроки пропустить и следствие пойдет спустя рукава.

По мнению Назгуль, дознаватель принял позицию своего бывшего коллеги.

— Почему его не закрыли в изолятор временного содержания, — сокрушается женщина. – Он ведь двоих человек сбил. Мы уверены, что хоть Самат Наурузов и бывший сотрудник полиции, у него все равно есть крыша в правоохранительных органах и они могут спустить дело на тормозах.

42- летнюю Айгуль Сулейменову хоронят сегодня, в доме, где она прожила большую часть своей жизни вместе со своим мужем и детьми, на станции Чалкар, Актюбинской области. У женщины осталось четверо детей, младшему из которых год и семь месяцев, а дочь Сандугаш, как указано выше, находится в больнице и еще не знает, что ее матери больше нет в живых.

ДВД ЗКО пока никак не комментирует трагедию, однако в близжайшее время готов дать ответ.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА